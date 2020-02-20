Экономика
ИзвестияМишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств
В 2019 году было не израсходовано «недопустимо много» бюджетных средств. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя отчет Счетной палаты РФ по исполнению федерального бюджета за 2019 год.
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Здоровье
Перечислены новые полезные свойства картофеля
Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.
Происшествия
Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Общество
Forbes назвал 20 самых дорогих компаний Рунета
На втором месте рейтинга оказалась компания Mail.ru Group, которую оценили в 5,3 млрд долларов.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Армия и оружие
Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Политика
Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей.
Происшествия
Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео
Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.
Происшествия
Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске
Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Политика
Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
Военному патрулю США отказали в проезде в Сирии
Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отказали военному патрулю США в проезде через контрольно-пропускной пункт в районе операции на севере Сирии.
Футбол
Глава Северной Осетии надеется, что «Алания» вернется в РПЛ
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в ходе доклада-послания об основных направлениях социально-экономического развития региона выразил надежду, что «Алания» сможет вернуться в высшую лигу чемпионата России.
Шоу-бизнес
Место Дмитрия Шепелева на Первом канале может занять Тимур Еремеев
Стало известно имя нового ведущего, который, предположительно, придет на место Шепелева. Информация исходит от актера массовки.
Общество
Гидрометцентр пообещал москвичам раннюю весну
Ранний приход весны прогнозируется на европейской территории России и в Московском регионе, в частности, если судить по таким параметрам, как высота снега, начало ледохода и состояние почвы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Экономика
WSJ: Victoria’s Secret оценили в $1,1 млрд
Теннис
Федерер перенес операцию на колене и пропустит Ролан Гаррос
Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что он не сможет сыграть на Открытом чемпионате Франции из-за операции на колене, которую перенес накануне.
Кино
На съемках второго сезона «Ведьмака» была обнаружена эльфийская армия
В течение трех дней статисты в костюмах и с накладными эльфийскими ушами, которые можно увидеть на предоставленных сайтом снимках, отыгрывали сцену в военном лагере скоя’таэлей.
Происшествия
Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина
Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 киллограммов кокаина.
Общество
На Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из КНР
Экономика
«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве
В сообщении "Открытие Холдинг" ссылался, в частности, на нормы закона, обязывающие руководителя должника в определенных случаях подать заявление о банкротстве - например, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.
Общество
Меркель рассказала о возможных мотивах стрелка в Ханау
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о предполагаемых мотивах стрельбы в городе Ханау.
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые кардинально поменяла имидж
Певица всегда предпочитала прически с открытым лбом — пышные локоны или идеально гладкие пряди.
Технологии
Умер создатель команд «копировать» и «вставить»
Ларри Теслера называют человеком, который ввел в оборот команды «копировать», «вставить» и «вырезать».
Политика
Латвия оплачивает своей экономикой мировое господство США
Аналитический портал RuBaltic.Ru разобрался, с какими «достижениями» в экономике Латвия пришла к снятию с дотаций ЕС и какую роль в экономической состоятельности республики играет беззаветная преданность ее руководства Соединенным Штатам Америки.
Политика
Зеленский осудил протесты против эвакуации граждан Украины из Китая
Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты граждан страны против эвакуации на родину украинцев из Китая в связи со вспышкой нового коронавируса.
Общество
Путин почтил в Петербурге память Собчака
Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020 Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года.
Армия и оружие
Протурецкие боевики атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
В районе деревни Нейраб провинции Идлиб начался ожесточенный бой между сирийскими правительственными войсками и протурецкими боевиками.
Авто
Эксперты поделились первыми впечатлениями после тест-драйва российской версии Skoda Karoq
В целом, Karoq является типичной Skoda с просторным салоном и всеми фирменными фишками автоконцерна вроде скребка в лючке бензобака и крючочков с сеточками в багажнике.