Экономика

ИзвестияИзвестияМишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

В 2019 году было не израсходовано «недопустимо много» бюджетных средств. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя отчет Счетной палаты РФ по исполнению федерального бюджета за 2019 год.
Читать в источнике
Комментировать359

Подробнее о событии

Мишустин прокомментировал объём неисполненных расходов бюджета-2019

RT на русском04:01

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

РИА Новости04:42

Мишустин назвал недопустимым неисполнение бюджета на 1,1 трлн рублей

Коммерсантъ04:13

Мишустин отреагировал на антирекорд российского бюджета

Lenta.ru04:42

Мишустин: В 2019-м не израсходовали недопустимо много средств бюджета

РЕН ТВ03:39

Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

Известия03:38

Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

РБК03:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
Фигурное катание

Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом

Lenta.ru 07:27
Здоровье

Перечислены новые полезные свойства картофеля

Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.
Профиль вчера в 04:56
Происшествия

Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess.
RT на русском вчера в 23:43
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Интерфакс 05:20
Общество

Forbes назвал 20 самых дорогих компаний Рунета

На втором месте рейтинга оказалась компания Mail.ru Group, которую оценили в 5,3 млрд долларов.
Говорит Москва 06:56
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Армия и оружие

Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:48
Политика

Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей.
Lenta.ru 06:15
Происшествия

Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео

Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.
Российская газета 08:06
Происшествия

Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске

Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Интерфакс 04:49
Политика

Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 06:22
Армия и оружие

Военному патрулю США отказали в проезде в Сирии

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отказали военному патрулю США в проезде через контрольно-пропускной пункт в районе операции на севере Сирии.
Lenta.ru 18 февраля в 04:06
Футбол

Глава Северной Осетии надеется, что «Алания» вернется в РПЛ

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в ходе доклада-послания об основных направлениях социально-экономического развития региона выразил надежду, что «Алания» сможет вернуться в высшую лигу чемпионата России.
Sport24.ru 05:21
Шоу-бизнес

Место Дмитрия Шепелева на Первом канале может занять Тимур Еремеев

Стало известно имя нового ведущего, который, предположительно, придет на место Шепелева. Информация исходит от актера массовки.
ToDay News Ufa вчера в 07:44
Общество

Гидрометцентр пообещал москвичам раннюю весну

Ранний приход весны прогнозируется на европейской территории России и в Московском регионе, в частности, если судить по таким параметрам, как высота снега, начало ледохода и состояние почвы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Интерфакс 06:44
Экономика

WSJ: Victoria’s Secret оценили в $1,1 млрд

Ведомости 04:49
Теннис

Федерер перенес операцию на колене и пропустит Ролан Гаррос

Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что он не сможет сыграть на Открытом чемпионате Франции из-за операции на колене, которую перенес накануне.
Sport24.ru 05:45
Кино

На съемках второго сезона «Ведьмака» была обнаружена эльфийская армия

В течение трех дней статисты в костюмах и с накладными эльфийскими ушами, которые можно увидеть на предоставленных сайтом снимках, отыгрывали сцену в военном лагере скоя’таэлей.
Киноафиша России 04:20
Происшествия

Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина

Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 киллограммов кокаина.
Lenta.ru 08:10
Общество

На Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из КНР

RT на русском 07:37
Экономика

«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

В сообщении "Открытие Холдинг" ссылался, в частности, на нормы закона, обязывающие руководителя должника в определенных случаях подать заявление о банкротстве - например, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.
РИА Новости 07:04
Экономика

Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

РБК вчера в 21:00
Общество

Меркель рассказала о возможных мотивах стрелка в Ханау

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о предполагаемых мотивах стрельбы в городе Ханау.
RT на русском 07:09
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые кардинально поменяла имидж

Певица всегда предпочитала прически с открытым лбом — пышные локоны или идеально гладкие пряди.
Pravda.Ru 07:56
Технологии

Умер создатель команд «копировать» и «вставить»

Ларри Теслера называют человеком, который ввел в оборот команды «копировать», «вставить» и «вырезать».
Lenta.ru 04:08
Политика

Латвия оплачивает своей экономикой мировое господство США

Аналитический портал RuBaltic.Ru разобрался, с какими «достижениями» в экономике Латвия пришла к снятию с дотаций ЕС и какую роль в экономической состоятельности республики играет беззаветная преданность ее руководства Соединенным Штатам Америки.
RuBaltic.Ru вчера в 00:50
Политика

Зеленский осудил протесты против эвакуации граждан Украины из Китая

Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты граждан страны против эвакуации на родину украинцев из Китая в связи со вспышкой нового коронавируса.
РИА Новости 03:49
Общество

Путин почтил в Петербурге память Собчака

Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020 Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года.
ФАН вчера в 06:25
Армия и оружие

Протурецкие боевики атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

В районе деревни Нейраб провинции Идлиб начался ожесточенный бой между сирийскими правительственными войсками и протурецкими боевиками.
Московский Комсомолец 08:07
Авто

Эксперты поделились первыми впечатлениями после тест-драйва российской версии Skoda Karoq

В целом, Karoq является типичной Skoda с просторным салоном и всеми фирменными фишками автоконцерна вроде скребка в лючке бензобака и крючочков с сеточками в багажнике.
OAnews вчера в 12:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное