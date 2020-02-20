Экономика

ИзвестияИзвестияМишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

В 2019 году было не израсходовано «недопустимо много» бюджетных средств. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя отчет Счетной палаты РФ по исполнению федерального бюджета за 2019 год.
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Мишустин отреагировал на антирекорд российского бюджета

Lenta.ru04:42

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

РИА Новости04:42

Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

Известия03:38

Мишустин прокомментировал объём неисполненных расходов бюджета-2019

RT на русском04:01

Мишустин: В 2019-м не израсходовали недопустимо много средств бюджета

РЕН ТВ03:39

Мишустин назвал недопустимым неисполнение бюджета на 1,1 трлн рублей

Коммерсантъ04:13

Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

РБК03:25
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Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском вчера в 09:09
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Политика

Поклонская посвятила стихотворение Шнурову

Заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам депутат от Крыма Наталья Поклонская, комментируя информацию о вступлении лидера музыкального коллектива «Ленинград» Сергея Шнурова в политическую силу «Партия Роста», опубликовала шуточное стихотворение, посвященное политической карьере музыканта.
Журналистская правда 10:35
Экономика

Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 09:06
Армия и оружие

Турецкие военные пошли в наступление в Идлибе

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что турецкие военные пошли в наступление на позиции сирийской армии в провинции Идлиб.
Piter.tv 07:48
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Украинцы подрались с полицией из-за приезда эвакуированных из Китая

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Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

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Происшествия

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

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Назван предварительный состав мужской сборной России на эстафету на ЧМ

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал предварительный состав мужской сборной России на эстафету на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Газета.Ru 10:41
Экономика

Золото подорожало до максимумов за 7 лет

На торгах 20 февраля цена за тройскую унцию золота (31,1 грамм) составляла 1612,6 доллара — аналогичная стоимость золота отмечалась в начале 2013 года.
Вести.Ru 07:54
Политика

Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

Газета.Ru 07:52
Общество

Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»

Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
РИА Новости 06:39
Шоу-бизнес

Алсу созналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос. Дети»

Алсу в ходе YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» пояснила, что просто воспользовалась правилами в пользу своей дочери.
Росбалт вчера в 06:39
Политика

Россия планирует добиться отмены решения суда в Гааге по ЮКОСу

Россия будет добиваться отмены решения Апелляционного суда в Гааге по делу компании «ЮКОС», по которому в пользу акционеров взыщут $50 млрд.
News.ru 09:55
Экономика

ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
РИА Новости вчера в 09:34
Игры

Rockstar Games назвала дату возвращения GTA IV в Steam

Rockstar Games также объявила, что из игры исчезнут три радиостанции: RamJam FM, Self-Actualization FM и Vice City FM, которая была доступна в Episodes from Liberty City.
CyberSport.ru вчера в 03:27
Происшествия

В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 07:48
Авто

Geely отложила выпуск кроссовера Geely Coolray для России

Напомним, совсем недавно на предприятии «БелДжи» в Белоруссии стартовало производство нового кроссовера Geely Coolray, предназначенного, в том числе, и для российского рынка.
SpeedMe 03:18
Общество

Военный суд оставил под арестом замглавы Генштаба ВС России Арсланова

"Выслушав мнения сторон, суд постановил оставить жалобу защиты Арсланова без удовлетворения, а решение 235-го гарнизонного военного суда, заключившего обвиняемого под стражу, без изменения", - огласил судья Эдуард Борисов.
ТАСС 10:25
Происшествия

В Москве задержали гражданина США по делу о взятке

Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте гражданина США Джина Мирона Спектора, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 10:05
Кино

Кирилл Серебренников снимет фильм о враче из Освенцима Йозефе Менгеле

Режиссёр Кирилл Серебренников совместно с французским продюсером Шарлем Жилибером готовит кинокартину о Йозефе Менгеле.
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На Марсе обнаружили военный корабль

Скотт Уоринг, знаменитый уфолог из Китая, рассказал еще об одной загадочной находке на поверхности Красной планеты.
Что происходит 06:59
Фигурное катание

Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.
Lenta.ru 07:27
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости вчера в 10:09
Политика

В МИДе указали на нарушения Норвегией Договора о Шпицбергене

Норвегия фактически нарушает положения договора о Шпицбергене и отказывается от проведения двусторонних консультаций по этой проблематике, заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
ТАСС 09:38
Теннис

Роджер Федерер перенес операцию на колене и пропустит «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер перенес операцию на правом колене.
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Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
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Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
BFM.ru 06:50
Армия и оружие

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» с военным спутником

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
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Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
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