Экономика
РБКМишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что в 2019 году не было израсходовано «недопустимо много» бюджетных средств.
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Наука
Ученые обнаружили зачатки абстрактного мышления у шмелей
Британские биологи выяснили, что шмели обладают зачатками абстрактного мышления, наблюдая за тем, как эти насекомые щупали или смотрели на различные фигуры из сладкого сахара или горького хинина.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов
Происшествия
На «Кировском заводе» рабочего придавило лифтом
В пятницу, 21 февраля, в Петербурге на территории «Кировского завода» погиб рабочий. Об этом «Форпосту» сообщили в городском управлении МЧС.
Политика
Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Белоруссией по нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своих переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Происшествия
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Футбол
Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
Происшествия
СК задержал замруководителя Росимущества в Дагестане
Заместитель руководителя Росимущества в Дагестане задержан, на него возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает СК РФ по республике.
Происшествия
В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
В Брянске вагон украинского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
Здоровье
Сыктывкарский онколог назвал основные факторы развития рака
Главный внештатный врач-онколог Минздрава Коми Андрей Галин назвал основные факторы развития рака.
Транспорт
Приложение «Яндекс.Транспорт» закроется в мае
"Яндекс" сообщил, что в мае закроет приложение "Яндекс.Транспорт", которое показывает в режиме онлайн передвижение наземного общественного транспорта.
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
Гаджеты
Стали известны цены на новые настольные процессоры Intel
Настольные процессоры Intel Comet Lake-S пока не вышли, но мы знаем о них всё больше.
Политика
Путин обвинил бывшие власти Украины в желании «сохранить награбленное»
Президент России Владимир Путин заявил, что бывшее руководство Украины стремилось «сохранить то, что награблено» в то время, когда находилось у власти.
Общество
Тульских пенсионеров переводят на карты «МИР»
Пенсионеры Тульской области, получающие выплаты на банковскую карту, перейдут на национальную платежную систему "МИР".
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Общество
Рогозин сравнил запуск ракет с наркотической зависимостью
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил запуск космических ракет с наркотической зависимостью.
Армия и оружие
Абсолютное оружие: за что ракету Р-36М прозвали «Сатаной»
Сегодня день рождения у самого мощного оружия на Земле - 47 лет назад впервые поднялась в небо тяжелая баллистическая ракета Р-36М "Сатана".
Политика
Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Шоу-бизнес
Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом
Американский актер, звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом. Об этом сообщило издание Daily Mail 19 февраля.
Экономика
А1 рассчитывает арестовать все имущество совладельцев Внешпромбанка
Инвестиционная компания А1 (входит в консорциум «Альфа групп» Михаила Фридмана) рассчитывает арестовать все имущество бывших совладельцев Внешпромбанка в России и за рубежом.
Политика
Депутат Рады: Ситуация с эвакуацией из КНР сделала Украину посмешищем
Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук назвала Украину после ситуации с протестами против приезда эвакуированных из Китая людей посмешищем.
Кино
Открывается Берлинский кинофестиваль
Спорт
Сломанная палка не помешала Большунову победить
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Шоу-бизнес
Жена Диброва показала телеведущего после микроинсульта
Супруга телеведущего Дмитрия Диброва, который недавно был госпитализирован с микроинсультом, рассказала в соцсети о стабильном состоянии мужа.