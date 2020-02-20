Экономика

ИзвестияИзвестияМишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

В 2019 году было не израсходовано «недопустимо много» бюджетных средств. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя отчет Счетной палаты РФ по исполнению федерального бюджета за 2019 год.
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Мишустин: В 2019-м не израсходовали недопустимо много средств бюджета

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Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

РБК03:25
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