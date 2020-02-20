Экономика
ИзвестияМишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств
В 2019 году было не израсходовано «недопустимо много» бюджетных средств. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя отчет Счетной палаты РФ по исполнению федерального бюджета за 2019 год.
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Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Спорт
Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
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Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
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Жулин: Медведева боялась, что Тутберидзе ей проломит голову
Происшествия
В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»
В Красноярске сотрудник телеканала "Россия" Павел Брыкин пострадал при попытке взять интервью.
Армия и оружие
Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Общество
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Политика
В Госдуму внесен проект закона об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ
В Госдуму поступил на утверждение законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Политика
Путин призвал очистить важные области экономики от криминала
Президент Владимир Путин призвал активнее очищать от криминала стратегически важные области экономики.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Общество
Легальность рулевого управления Mercedes под вопросом
Во второй день тестовых испытаний в Барселоне в центре внимания оказался Льюис Хэмилтон и рулевое управление новой машины Mercedes.
Общество
Пенсионеры будут переведены на карты «Мир» с 1 июля
В Пенсионном фонде России напомнили, что с середины лета пенсионеры будут получать выплаты исключительно на карты «Мир».
Политика
Зеленский исключил распространение коронавируса на Украине
Украина предприняла беспрецедентные меры безопасности при эвакуации своих граждан и граждан других государств из китайского города Ухань для гарантии, что новый китайский коронавирус не попадет в страну.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
Общество
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Здоровье
Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ
Политика
Грузия обвинила Россию в кибератаке
Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке, которую, по информации грузинской стороны, та совершила 28 октября 2019 года.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта
Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
Политика
Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма
Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
Экономика
Силуанов раскрыл детали крупнейшей продажи ОФЗ единственному покупателю
Выкупивший бумаги инвестор подал заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.).
Экономика
Силуанов высказался о возможности снижения налоговых ставок
Как ранее писал NEWS.ru, Антон Силуанов заявил, что законопроектов о снижении страховых взносов в РФ на данный момент нет, однако есть заинтересованность в решении этого вопроса.
Общество
Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд
Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.