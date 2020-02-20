Экономика

ИзвестияИзвестияМишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

В 2019 году было не израсходовано «недопустимо много» бюджетных средств. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя отчет Счетной палаты РФ по исполнению федерального бюджета за 2019 год.
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РЕН ТВвчера в 03:39

Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

РБКвчера в 03:25
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Еще восемь россиян покинули лайнер Diamond Princess в Японии

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Информация о якобы потоках «сотен тысяч» мирных жителей провинции, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками на востоке провинции - не соответствует действительности.
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Ольга Пантелеевна скончалась в возрасте 91 года. Сегодня, 21 февраля, не стало мамы народной артистки РФ Любови Полищук.
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Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
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МиГ-35 и МиГ-29 научат совершать посадку в автоматическом режиме

Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут совершать посадку в автоматическом режиме.
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Барановская кардинально изменила имидж

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Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

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Самолет с эвакуированными украинскими гражданами не смог сесть в трех областях страны из-за массовых протестов.
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Путин объяснил причины «растаскивания» РФ и Украины

Российский президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество РФ и украинской стороны невыгодно для ряда стран, поэтому делается все для того, чтобы "растаскивать" страны.
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В материалах Transparency указано, что бизнес-классом, кроме самих министров, летают в том числе их заместители, директора и замруководителя всех департаментов ведомств, а также помощники и советники министров.
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Стенограмма второй серии интервью Владимира Путина для ТАСС

Андрей Ванденко: Даже фрагмент, где президент Голобородько выбирает часы, как у Путина.
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У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус

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В Брянске отцеплен вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

В Брянске вагон пассажирского поезда был отцеплен и отправлен в санитарный тупик из-за того, что одну из пассажирок госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-19.
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Два мальчика утонули в пруду под Липецком

Двое детей погибли в пруду в Усманском районе Липецкой области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК по региону Юлия Кузнецова.
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Обыски проходят в министерстве имущественных отношений Мурманской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
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Нападение в Ханау является террористическим актом, совершённым из правоэкстремистских убеждений, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
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Общество

На аукционе в Москве продали автограф Путина за 340 тысяч рублей

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