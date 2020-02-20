Экономика
ИзвестияМишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств
В 2019 году было не израсходовано «недопустимо много» бюджетных средств. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя отчет Счетной палаты РФ по исполнению федерального бюджета за 2019 год.
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Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Хоккей
Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Политика
Опрос показал отношение поляков к освободившей Польшу Красной армии
Два трети граждан Польши испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение родины от гитлеровской оккупации в 1945 году.
Политика
Сандерс против Блумберга: как прошли дебаты демократов в Лас-Вегасе
В преддверии первичных выборов Демократической партии в Неваде, которые пройдут 22 февраля, в Лас-Вегасе встретились главные претенденты на номинацию в кандидаты в президенты США.
Армия и оружие
Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе
Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Происшествия
Еще восемь россиян покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Еще восемь граждан России, у которых не диагностировали коронавирус, покинули круизный лайнер Diamond Princess, стоящий в порту японской Иокогамы, сообщает в пятницу, 21 февраля, посольство РФ в Японии.
Армия и оружие
ЦПВС опроверг информацию о «сотнях тысяч» мирных жителей в Идлибе
Информация о якобы потоках «сотен тысяч» мирных жителей провинции, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками на востоке провинции - не соответствует действительности.
Шоу-бизнес
В Омске умерла мать Любови Полищук
Ольга Пантелеевна скончалась в возрасте 91 года. Сегодня, 21 февраля, не стало мамы народной артистки РФ Любови Полищук.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Общество
МиГ-35 и МиГ-29 научат совершать посадку в автоматическом режиме
Истребители МиГ-35 и МиГ-29 смогут совершать посадку в автоматическом режиме.
Шоу-бизнес
Барановская кардинально изменила имидж
Армия и оружие
Хуситы запустили ракеты по Саудовской Аравии
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Политика
Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора
Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции.
Политика
Погребинский: Украину поразила эпидемия массового позора
Самолет с эвакуированными украинскими гражданами не смог сесть в трех областях страны из-за массовых протестов.
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» РФ и Украины
Российский президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество РФ и украинской стороны невыгодно для ряда стран, поэтому делается все для того, чтобы "растаскивать" страны.
Общество
Transparency оценила стоимость авиаперелетов министров
В материалах Transparency указано, что бизнес-классом, кроме самих министров, летают в том числе их заместители, директора и замруководителя всех департаментов ведомств, а также помощники и советники министров.
Политика
Стенограмма второй серии интервью Владимира Путина для ТАСС
Андрей Ванденко: Даже фрагмент, где президент Голобородько выбирает часы, как у Путина.
Происшествия
У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус
Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Общество
В Брянске отцеплен вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
В Брянске вагон пассажирского поезда был отцеплен и отправлен в санитарный тупик из-за того, что одну из пассажирок госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-19.
Гаджеты
Корпуса Fractal Design Define 7 и 7 XL вмещают большие платы и много накопителей
Корпус Define 7 размерами 547 x 240 x 475 вмещает системные платы типоразмера mini-ITX, microATX, ATX и E-ATX (длиной до 285 мм).
Происшествия
Два мальчика утонули в пруду под Липецком
Двое детей погибли в пруду в Усманском районе Липецкой области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК по региону Юлия Кузнецова.
Политика
Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке
Общество
Государство продало «Фирму Мелодия» в частные руки
Росимущество продало АО "Фирма Мелодия", которой принадлежит крупнейший аудиоархив страны, частной компании "Формакс" за 329,6 млн рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию протокола аукциона.
Происшествия
В минимущества Мурманской области проходят обыски, сообщил источник
Обыски проходят в министерстве имущественных отношений Мурманской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Происшествия
Рабочий погиб под грузовым лифтом на Кировском заводе в Петербурге
Несчастный случай произошел 21 февраля в заброшенном цеху Кировского завода, мужчину насмерть придавило противовесом грузового лифта.
Экономика
«Водный Союз» проиграл правительству Зауралья суд из-за тарифов
По расчетам специалистов департамента, если в первом полугодии тариф в соответствии с требованием действующего законодательства сохранился бы на уровне второго полугодия 2018 года и составил бы с учетом изменения НДС 30,82 рубля за кубометр, то во втором полугодии курганцы платили бы по 108,26 рубля за один куб воды, добавили чиновники.
Происшествия
Глава МВД ФРГ назвал атаку в Ханау правоэкстремистским терактом
Нападение в Ханау является террористическим актом, совершённым из правоэкстремистских убеждений, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.