Экономика

ИзвестияИзвестияМишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

В 2019 году было не израсходовано «недопустимо много» бюджетных средств. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя отчет Счетной палаты РФ по исполнению федерального бюджета за 2019 год.
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Премьерский наказ: Мишустин объяснил, как правильно расходовать бюджет

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Мишустин прокомментировал объём неисполненных расходов бюджета-2019

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Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

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Lenta.ru04:42

Мишустин: В 2019-м не израсходовали недопустимо много средств бюджета

РЕН ТВ03:39

Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

РБК03:25
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Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

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Путин освободил Суркова от должности помощника президента

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Восемь человек погибли, еще пять пострадали при стрельбе в городе Ханау в в центральной части Германии.
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Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы

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Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском вчера в 09:09
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Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
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Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
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Путин пообщался с людьми в Санкт-Петербурге

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СМИ узнали о расширении полномочий заместителя генпрокурора Гриня

Полномочия заместителя генпрокурора Виктора Гриня, курировавшего следствие в центральных аппаратах Следственного комитета России (СКР) и МВД, расширены.
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Наташа Королева показала голый торс сына в день его совершеннолетия

Российская эстрадная певица Наташа Королева в день рождения своего сына поделилась откровенной фотосессией с его участием.
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Кадыров в соцсетях рассказал о тренировке с Александром Емельяненко

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Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб

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Жена госпитализированного Диброва показала его фото из больницы

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Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
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В Германии открылся Берлинский кинофестиваль

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С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

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