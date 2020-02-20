Экономика
РИА НовостиМишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год. Об этом он заявил на заседании правительства, комментируя отчет Счетной палаты об исполнении федерального бюджета.
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Политика
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
Происшествия
На Украине автобусы с эвакуированными из Уханя забросали камнями
Политика
Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры
Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
Кино
В Москве прошла премьера фильма «Калашников»
Премьерный показ фильма, посвященного легендарному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, прошел в киноцентре "Октябрь" во вторник.
Происшествия
Ставивший пасынка на гречку омич получил 4,5 года колонии
Житель Омска Сергей Казаков, который ставил в воспитательных целях сына своей сожительницы коленями на гречку, получил 4,5 года колонии.
Кино
У звезды «Гарри Поттера» обнаружили рак в третьей стадии
Общество
Батурина перестала быть самой богатой россиянкой
Самой богатой женщиной России по версии Forbes стала соосновательница и владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.
Космос
Немного промахнулась — первая ступень Falcon 9 упала в воду
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink, упала в воду при посадке на плавучую платформу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущую прямой трансляции посадки.
Происшествия
В Германии назвали нападение в Ханау терактом на почве расизма
Власти Германии официально назвали расстрел посетителей кальянных в городе Ханау (федеральная земля Гессен) "террористическим актом, имеющим расистскую подоплеку".
Общество
В Брянске у пассажира поезда заподозрили коронавирус
В пограничном санитарно-карантинном пункте управления Роспотребнадзора на станции «Брянск-Орловский» уточнили, что пассажирка, гражданка Китая, и ещё два человека госпитализированы, остальные проходят медобследование, сообщает Российская газета.
Происшествия
В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус
Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
Экономика
Россия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 в год
Российская сторона предложила Белоруссии снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за 1 т каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины.
Биатлон
Гараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира
Биатлонист Евгений Гараничев определен одним из четырех спортсменов, кто примет участие в эстафетной гонке чемпионата мира в Антхольце.
Армия и оружие
Украинские ВМС получат на вооружение отремонтированный десантный катер
Как сообщается, в ходе ремонта на катере полностью восстановлен корпус и внешняя обшивка, отремонтирован двигатель, винто-рулежная и якорно-швартовная системы, механизмы десантной аппарели, электромеханическую часть и т.д.
Общество
Мизерная пенсия на Украине стала ключевой проблемой для властей
«82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой которая требует решения», — подчеркнула замминистра.
Политика
Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
Происшествия
Глава Хостинского района Сочи арестован на два месяца
Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следователя следственного управления СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Хостинского внутригородского района Павла Клопотовского, сообщила пресс-служба краснодарского краевого суда.
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
Авто
Составлен топ-10 самых мужских автомобилей
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Происшествия
В Болгарии назвали имена обвиняемых в отравлении бизнесмена россиян
Городская прокуратура Софии (Болгария) заочно обвинила трех граждан России в попытке убийства бизнесмена Эмилияна Гебрева и еще двух человек.
Происшествия
В бунтовавшем из-за коронавируса украинском поселке детей не пустили в школу
Культура
В Москве скончался актер Николай Тонский
Здоровье
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Единоборства
Названы гонорары Уайлдера и Фьюри за матч-реванш
Футбол
ЦСКА разгромил «Рапперсвиль» в товарищеском матче
Футболисты московского ЦСКА одержали победу над швейцарским клубом "Рапперсвиль" в товарищеском матче на сборе в Испании.
Происшествия
Замглавы Минимущества Мурманской области Бунтова задержали за взятку
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил журналистам факт задержания, уточнив, что задержан именно Бунтов.
Происшествия