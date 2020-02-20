Экономика
РБКМишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что в 2019 году не было израсходовано «недопустимо много» бюджетных средств.
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Общество
Основательница Wildberries стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд.
Общество
Государство продало «Фирму Мелодия» с крупнейшим аудиоархивом СССР
"Фирма Мелодия", принадлежавшая государству, и созданная в 1964 году в СССР, продана. Она владеет крупнейшим аудиоархивом бывшего СССР.
Политика
Песков прокомментировал расследование убийства Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
Армия и оружие
Подземный город террористов обнаружили в Сирии
Общество
В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой
Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Транспорт
С апреля поезда в Крым начнут курсировать еще из трех городов
Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Общество
Падение метеорита в Карелии попало на видео
Здоровье
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Политика
В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму
Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
Политика
Песков прокомментировал доклад о страхах россиян из-за ухода Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 февраля прокомментировал доклад Центра политической конъюнктуры об страхах россиян в случае ухода российского лидера Владимира Путина.
Происшествия
Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Политика
Представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Происшествия
В России проходят обыски в офисах «Ростелекома»
В России проходят обыски в офисах «Ростелекома», сообщает «Коммерсант—Черноземье».
Шоу-бизнес
Максим Галкин извинился перед экс-солисткой «Мираж» за клевету
В эфире программы «Сегодня вечером», ведущим которой является Максим Галкин, прозвучало, что за всех в группе «Мираж» пела именно Маргарита Суханкина.
Футбол
Месси: «Говорят, что я назначаю и увольняю тренеров. Мне это надоело»
Многие говорят обо мне, что я назначаю и увольняю тренеров. Как будто у меня много сил, и я принимаю решения.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
Стоит отметить, что это не первый случай потери равновесия Волочковой из-за платья.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Общество
Совфед предложил ввести штрафы за борщевик для всех россиян
Совет Федерации предложил дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) нормой о взимании штрафов за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другими вредными растениями на личных дачных и приусадебных участках.
Происшествия
Два мальчика утонули в пруду под Липецком
Двое детей погибли в пруду в Усманском районе Липецкой области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК по региону Юлия Кузнецова.
Армия и оружие
Ростех создал инновационный пенопласт для обшивки самолетов и кораблей
Происшествия
В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»
На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Политика
Памфилова рассказала об организации голосования по Конституции
Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала журналистам, как пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Происшествия
Неизвестные напали на инкассаторов в Нижнем Новгороде
Нападение на инкассаторов произошло утром в пятницу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Общество
«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты
Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл» изучил транспортные расходы на командировки 22 федеральных министерств за 2018 год.
Политика
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений
Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
Политика
Жители четырех стран смогут получать гражданство России на 5 лет раньше
Для приезжих из четырех стран — Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана — предполагается значительно сократить срок принятия гражданства России, заявил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.