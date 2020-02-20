Экономика

РБКРБКМишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что в 2019 году не было израсходовано «недопустимо много» бюджетных средств.
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