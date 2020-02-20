Экономика
ТАССМишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных средств бюджета
В начале заседания премьер-министр напомнил о свежем отчете Счетной палаты об исполнении бюджета за прошлый год. В отчете указывается, что федеральный бюджет по итогам года не израсходовал более 1 трлн рублей. По словам Мишустина, это "недопустимо много".
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