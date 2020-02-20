Экономика

ТАССТАССМишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных средств бюджета

В начале заседания премьер-министр напомнил о свежем отчете Счетной палаты об исполнении бюджета за прошлый год. В отчете указывается, что федеральный бюджет по итогам года не израсходовал более 1 трлн рублей. По словам Мишустина, это "недопустимо много".
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В США умер создатель комбинаций Ctrl+C и Ctrl+V

В США на 75-м году жизни умер создатель компьютерных функций «вырезать» (Ctrl+x), «копировать» (Ctrl+c), «вставить» (Ctrl+v) Ларри Теслер.
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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

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В австралийском штате Виктория сошел с рельсов поезд, два человека погибли.
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