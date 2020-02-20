Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год. Об этом он заявил на заседании правительства, комментируя отчет Счетной палаты об исполнении федерального бюджета.
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