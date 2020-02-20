Экономика
РИА НовостиМишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год. Об этом он заявил на заседании правительства, комментируя отчет Счетной палаты об исполнении федерального бюджета.
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Единоборства
В Сочи состоится первый чемпионат Лиги боевого самбо
Общество
У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украину на "Евровидении-2020" представит группа Go-A.
Общество
Климатолог анонсировал умеренное лето после теплой зимы
После аномально теплой зимы россиянам не стоит ждать жаркого лета.
Космос
Предприятие «Роскосмоса» в Москве реконструируют
Проект предусматривает реконструкцию и техническое перевооружение лабораторно-производственного корпуса предприятия.
Здоровье
Южная Корея стала третьим крупнейшим очагом коронавируса в мире из-за сектантки
Южная Корея стала третьим крупнейшим в мире очагом коронавируса, передает RT.
Общество
Гарри и Меган Маркл запретили использовать доходный королевский бренд
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогу Сассекскому, принцу Гарри и его жене Меган Маркл использовать прибыльный бренд Sussex Royal после того, как они отойдут от своих королевских обязанностей.
Общество
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Общество
В Петербурге согласован митинг в поддержку фигурантов дела «Сети»
Политика
В МИД РФ назвали вбросом обвинения США в дезинформации о коронавирусе
В МИД РФ назвали намеренным вбросом попытки со стороны США связать Россию с дезинформацией по коронавирусу.
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Технологии
Google неожиданно выпустила новую версию Android 11
В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11. Об этом сообщает портал 9to5google.
Биатлон
В Италии полиция обыскала российских биатлонистов
Энергетика
Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
Политика
Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов
"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
Здоровье
Названы ошибочно считающиеся самыми полезными шесть продуктов
Как сообщает ToDay News Ufa, эксперты составили список из 6 продуктов, которые люди почему-то считают полезными.
Общество
На Украине предрекли снижение пенсий
Участие пяти процентов граждан Украины в системе негосударственного пенсионного обеспечения приведет в будущем к снижению пенсий в стране, заявила украинский заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко, 21 февраля сообщает пресс-служба ее ведомства.
Шоу-бизнес
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
56-летний американский кинорежиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.
Армия и оружие
Турция не захотела вступать в столкновение с Россией в Идлибе
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не собирается вступать в столкновение с Россией в Идлибе, где единственной мишенью являются сирийские войска.
Политика
Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
Экономика
В 2019 году с «пластика» россиян мошенники украли 6,5 млрд рублей
В 2019 года мошенники обманули 580 тысяч человек и украли с пластиковых карт россиян 6,5 миллиардов рублей.
Политика
Суд на Украине разрешил принудительный привод Порошенко на допрос
Суд на Украине разрешил принудительный привод бывшего президента Петра Порошенко на допрос, сообщает РИА Новости.
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $59
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE по состоянию на 19:42 мск выросла на 2,5% - до $59,18 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Футбол
Покер Месси принес «Барселоне» разгромную победу над «Эйбаром»
Авто
Назвали цены на обновленный Hyundai Solaris
Компания Hyundai назвала стоимость и комплектации модернизированного Hyundai Solaris для российского рынка.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
Футбол
Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке
Общество
Москвичей предупредили о возвращении зимы
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.