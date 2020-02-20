Экономика
Vologda-poisk.ruМишустин назвал недопустимым размер неизрасходованной части бюджета
Премьер Мишустин назвал недопустимым размер неизрасходованной части бюджета - более 1 трлн рублей. Ранее эту сумму озвучила счетная палата, сообщает телеграмм-канал Мейстер.
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Политика
Эксперты рассказали о страхах россиян в связи с уходом Путина
Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
Футбол
Александр Самедов — о том, кто помог ему попасть на игры «Спартака»
Экс-полузащитник сборной России, «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и «Москвы» Александр Самедов в интервью «СЭ» рассказал, сколько раз и благодаря кому побывал на матчах красно-белых.
Здоровье
При оказании платных медицинских услуг
Узловской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения положений лицензионного законодательства при оказании платных медицинских услуг.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Игры
Ремейк первой Gothic выйдет на PC и приставках
Запускает работу над ремейком компьютерной игры Gothic для персонального компьютера и приставок нового поколения PS5 и Xbox Series X издатель THQ Nordic, 19 февраля заявила пресс-служба компании.
Биатлон
Шипулин выдвинул свою версию о причине дисквалификации Устюгова
Бывший российский биатлонист Антон Шипулин выдвинул свою версию о причине аннулирования результатов эстафеты на Олимпийских играх в Сочи.
Общество
За сутки от коронавируса в Китае умерло 118 человек
В материковом Китае от коронавируса скончалось 2236 человек. Свыше 75 465 человек заражены, 18 264 человека выписаны из больниц.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Авто
КамАЗ показал беспилотный грузовик без кабины
«КАМАЗ» получил патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Кино
Disney и Sony прокомментировали будущее Человека-паука
Поклонники киновселенной Marvel могут наконец-то выдохнуть с облегчением: Человек-паук останется в MCU.
Общество
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионный фонд России меняет правила выплаты пенсий на банковские карты. Изменения произойдут с первого июля.
Общество
Батурина продаст отель в Дублине за 85 млн евро
Космос
В Нидерландах получили необычный радиосигнал со звезды GJ 1151
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Кино
Названа дата выхода последних «Звездных войн»
Отмечается, что оба издания будут дополнены бонусным контентом и документальным фильмом о съемках.
Армия и оружие
Новейшая российская «Булава» уступила 30-летнему американскому «Трезубцу»
Константин Сивков, военный эксперт, сообщил о том, что баллистическая ракета Р-30 «Булава-30», разработанная в России и принятая на вооружение 2 года назад, уступает 30-летней американской UGM-133A Trident II D5, известной как «Трезубец».
Политика
Главы Евросоюза не достигли сделки по бюджету
В рамках саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза не достигли соглашения по семилетнему бюджету.
Кино
Фильм «Мулан» стал первым игровым ремейком Disney с рейтингом PG-13
Американская ассоциация кинокомпаний (МРАА) выдала грядущей киноленте «Мулан» рейтинг PG-13.
Авто
Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером
Новый Toyota Land Cruiser будет стоить дешевле предшественника, а Toyota Corolla впервые превратят в SUV.
Армия и оружие
Турция заявила, что США могут предоставить комплексы Patriot
США могут направить в Турцию ЗРК Patriot, об этом заявил глава минобороны республики Хулуси Акар.
Технологии
Google выпустила новую версию Android
Google официально выпустила версию операционной системы Android 11 для разработчиков приложений, ее уже можно установить на смартфоны серии Pixel, начиная с моделей Pixel 2 и Pixel 2 XL и заканчивая новейшими моделями.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована
Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
Политика
Посольство России оценило сообщение МИД Канады о кибератаках в Грузии
Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью сообщение МИД Канады о якобы причастности Москвы к кибератакам на Грузию.
Общество
Плавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию
Вечером 20 февраля началась транспортировка из США в Россию стартовой платформы плавучего космодрома «Морской старт».
Футбол
Депутат Лебедев поддержал слова Семака о российском футболе
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев поддержал главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, который заявил, что уход государства позволит российским клубам зарабатывать и развиваться.
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» в третий раз в сезоне обыграл «Челси»
Накануне поединком на Стэмфорд Бридж завершился 26-й тур АПЛ. Итоговый счет встречи 2:0 в пользу гостей.