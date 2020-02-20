Экономика

Vologda-poisk.ruVologda-poisk.ruМишустин назвал недопустимым размер неизрасходованной части бюджета

Премьер Мишустин назвал недопустимым размер неизрасходованной части бюджета - более 1 трлн рублей. Ранее эту сумму озвучила счетная палата, сообщает телеграмм-канал Мейстер.
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Премьерский наказ: Мишустин объяснил, как правильно расходовать бюджет

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Мишустин: В 2019-м не израсходовали недопустимо много средств бюджета

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Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

РБК03:25
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NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа

Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
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Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки

Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
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Первые смартфоны с представленным датчиком OV64C могут появиться в третьем квартале 2020 года.
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Десять человек пострадали в столкновениях у санатория под Полтавой

Десять человек пострадали в результате столкновений при попытке заселить эвакуированных из Китая в санаторий в Полтавской области, сообщили в Национальной полиции Украины.
RT на русском 15:30
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ВЦИОМ: только треть россиян проходила службу в армии

Около 40% жителей России считают, что с 23 февраля следует поздравлять тех, кто проходил военную службу.
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Турция запросила у США Patriot для борьбы с Россией

Турция запросила у США комплексы Patriot, сообщает Bloomberg. Анкара хочет прикрыть свои войска в Идлибе от сирийских войск и России.
Piter.tv 11:59
Экономика

Меры для снижения ставки по ипотеке определят к апрелю

Механизм снижения ипотечной ставки определят к 1 апреля, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.
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Рогозин анимацией ответил на сообщения о недоливе топлива в «Союз»

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Лоза оценил идею Крутого отправить на «Евровидение» белорусского певца

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Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
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Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
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Шоу-бизнес

Алсу призналась, что покупала голоса на шоу «Голос»

Paparazzi.ru вчера в 07:15
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Президент США Дональд Трамп остался недоволен решением Американской киноакадемии наградить в качестве лучшего фильма года южнокорейскую картину Пон Чжун Хо «Паразиты».
Известия 20:50
Происшествия

Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии

Полиция провинции Хатинь во Вьетнаме предъявила обвинения семи людям в организации и посредничестве в нелегальной миграции после гибели 39 вьетнамцев в Великобритании, сообщает агентство Vietnam News.
РИА Новости 21:10
Происшествия

Мужчина погиб при падении в шахту лифта в Саратовской области

Местный житель погиб при падении в шахту лифта в городе Балаково Саратовской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.
Газета.Ru 14:35
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Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
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Баскетбол

Сборная России проиграла Италии в матче квалификации Евробаскета

Сборная России уступила команде Италии в первом матче квалификации к Евробаскету-2021.
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Политика

Посольство России оценило сообщение МИД Канады о кибератаках в Грузии

Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью сообщение МИД Канады о якобы причастности Москвы к кибератакам на Грузию.
RT на русском 21:49
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
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Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru 06:33
Технологии

Выпущена предварительная версия Android 11

В компании решили приступить к тестированию новой версии операционной системы для мобильных устройств раньше.
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Анна Седокова впервые кардинально сменила образ

Анна побывала в салоне, где мастер сделал ей новую причёску с чёлкой. Артистка призналась, что это первая чёлка в её жизни.
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Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
РИА Новости 19:20
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
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Получены первые данные о падении планетезималя в Германии

Российская газета вчера в 07:54
Происшествия

Российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы в Греции

Греческий суд приговорил российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к 395 годам тюрьмы.
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Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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Происшествия

Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
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Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
RT на русском 09:16
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