Экономика
Vologda-poisk.ruМишустин назвал недопустимым размер неизрасходованной части бюджета
Премьер Мишустин назвал недопустимым размер неизрасходованной части бюджета - более 1 трлн рублей. Ранее эту сумму озвучила счетная палата, сообщает телеграмм-канал Мейстер.
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Политика
NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа
Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Происшествия
Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки
Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Гаджеты
OmniVision представила свой первый 64 Мп фотодатчик для смартфонов
Первые смартфоны с представленным датчиком OV64C могут появиться в третьем квартале 2020 года.
Происшествия
Десять человек пострадали в столкновениях у санатория под Полтавой
Десять человек пострадали в результате столкновений при попытке заселить эвакуированных из Китая в санаторий в Полтавской области, сообщили в Национальной полиции Украины.
Общество
ВЦИОМ: только треть россиян проходила службу в армии
Около 40% жителей России считают, что с 23 февраля следует поздравлять тех, кто проходил военную службу.
Армия и оружие
Турция запросила у США Patriot для борьбы с Россией
Турция запросила у США комплексы Patriot, сообщает Bloomberg. Анкара хочет прикрыть свои войска в Идлибе от сирийских войск и России.
Экономика
Меры для снижения ставки по ипотеке определят к апрелю
Механизм снижения ипотечной ставки определят к 1 апреля, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на «Евровидение» белорусского певца
Певец и композитор Юрий Лоза оценил идею композитора и продюсера Игоря Крутого отправить на конкурс "Евровидение" от России белорусского исполнителя Тимофея Морозова, выступающего под псевдонимом Тима Белорусских.
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Шоу-бизнес
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса на шоу «Голос»
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Президент США Дональд Трамп остался недоволен решением Американской киноакадемии наградить в качестве лучшего фильма года южнокорейскую картину Пон Чжун Хо «Паразиты».
Происшествия
Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
Полиция провинции Хатинь во Вьетнаме предъявила обвинения семи людям в организации и посредничестве в нелегальной миграции после гибели 39 вьетнамцев в Великобритании, сообщает агентство Vietnam News.
Происшествия
Мужчина погиб при падении в шахту лифта в Саратовской области
Местный житель погиб при падении в шахту лифта в городе Балаково Саратовской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.
Фигурное катание
Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
Баскетбол
Сборная России проиграла Италии в матче квалификации Евробаскета
Сборная России уступила команде Италии в первом матче квалификации к Евробаскету-2021.
Политика
Посольство России оценило сообщение МИД Канады о кибератаках в Грузии
Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью сообщение МИД Канады о якобы причастности Москвы к кибератакам на Грузию.
Происшествия
Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Технологии
Выпущена предварительная версия Android 11
В компании решили приступить к тестированию новой версии операционной системы для мобильных устройств раньше.
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые кардинально сменила образ
Анна побывала в салоне, где мастер сделал ей новую причёску с чёлкой. Артистка призналась, что это первая чёлка в её жизни.
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Космос
Получены первые данные о падении планетезималя в Германии
Происшествия
Российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы в Греции
Греческий суд приговорил российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к 395 годам тюрьмы.
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.