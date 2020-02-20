Экономика
Vologda-poisk.ruМишустин назвал недопустимым размер неизрасходованной части бюджета
Премьер Мишустин назвал недопустимым размер неизрасходованной части бюджета - более 1 трлн рублей. Ранее эту сумму озвучила счетная палата, сообщает телеграмм-канал Мейстер.
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Политика
Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Белоруссией по нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своих переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Происшествия
Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки
Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Армия и оружие
В Сирии нашли подземный город террористов
Происшествия
В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19.
Общество
В Роскачестве рассказали, как найти скрытый сахар в продукте
Специалисты Роскачества раскрыли маркетинговые уловки производителей и рассказали, как подсчитать, сколько сахара содержит продукт.
Здоровье
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Происшествия
У сбежавшей из больницы пациентки в Петербурге не выявили коронавирус
Как отмечали в Роспотребнадзоре, кроме Рыбаковой, медучреждение также покинули еще трое пациентов, в том числе и другая жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, против которой главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга также подала иск о принудительной госпитализации.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Рамзаном Кадыровым
По информации издания, на сей раз Емельяненко заявил, что идет на спарринг с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Происшествия
Почти на 400 лет тюрьмы осуждены в Греции двое моряков из России
Суд в Греции вынес приговор российским морякам Александру Илларионову и Андрею Журавлеву. На двоих им назначено наказание в виде 395 лет.
Происшествия
По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант
По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Общество
В школьную программу включат изучение искусственного интеллекта
В 2021 году в школьную программу начнут включать изучение искусственного интеллекта.
Экономика
«Северсталь» - лучшая среди равных
Понятно, что черная металлургия проходит очень сложный период, она циклична по своей природе.
Общество
В Кремле прокомментировали прибавку в 1 рубль к пенсии челябинки
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал новости о прибавке к пенсии челябинки 1 рубля и 10 копеек – ранее сообщалось, что пенсионерка отправила свою прибавку главе государства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Армия и оружие
Саудовские ПВО перехватили баллистические ракеты, выпущенные хуситами
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Космос
Туристы на корабле Маска получат радиацию, как ликвидаторы в Чернобыле
Политика
Глава Евросовета приостановил экстренный саммит ЕС
Экстренный саммит ЕС, который был созван для обсуждения вопросов подготовки многолетнего бюджета на 2021-2017 годы, был приостановлен главой Евросовета Шарлем Мишелем для проведения отдельных двусторонних встреч с лидерами Евросоюза.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Политика
В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму
Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Общество
Сенатор Рязанский пристыдил звезд, пожаловавшихся на маленькие пенсии
Известным артистам не стоит жаловаться на маленькие пенсии.
Общество
Мэр Москвы рассказал, как ищут нарушителей карантина по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как соблюдается и контролируется режим карантина в связи с риском заболевания коронавирусом в столице: нарушителей ищут по камерам видеонаблюдения и берут анализы у всех их знакомых.
Армия и оружие
Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе
Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Здоровье