Экономика

Vologda-poisk.ruVologda-poisk.ruМишустин назвал недопустимым размер неизрасходованной части бюджета

Премьер Мишустин назвал недопустимым размер неизрасходованной части бюджета - более 1 трлн рублей. Ранее эту сумму озвучила счетная палата, сообщает телеграмм-канал Мейстер.
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