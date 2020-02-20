Экономика
Vologda-poisk.ruМишустин назвал недопустимым размер неизрасходованной части бюджета
Премьер Мишустин назвал недопустимым размер неизрасходованной части бюджета - более 1 трлн рублей. Ранее эту сумму озвучила счетная палата, сообщает телеграмм-канал Мейстер.
Читать в источнике
Оценить352
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 00:42, Ашберн
Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Армия и оружие
ВКС России остановили турецкую операцию в Идлибе
Политика
Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина
Происшествия
Эвакуированные из Уханя украинцы прибыли в Полтавскую область
Политика
МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках
Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
Происшествия
В Красноярске задержали водителя, который сбил журналиста
Водитель, сбивший на автомобиле Mercedes журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, задержан в Красноярске на 48 часов до избрания ему меры пресечения.
Общество
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионный фонд России меняет правила выплаты пенсий на банковские карты. Изменения произойдут с первого июля.
Происшествия
Пристав обвинен в халатности после гибели экс-сотрудника ФСИН в суде
Обвинение в халатности предъявили следователи судебному приставу, досматривавшему посетителей на входе в Чертановский суд Москвы, где покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов.
Происшествия
Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки
Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина
Происшествия
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Футбол
Экс-игрок «Локомотива» Фернандеш получал в месяц около 300 млн рублей
Решение было вынесено в пользу португальца и обязало «Локомотив» выплатить футболисту 11 млн рублей плюс 5% инфляции, а также около € 5000 в качестве судебных издержек.
Кино
«Лед 2» стартовал в российском прокате лучше, чем комедия «Холоп»
Экономика
Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат
Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
Здоровье
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Единоборства
Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
Политика
Климкин допустил «сделку» России с Западом по разделу сфер влияния
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом для «раздела сфер влияния» в мире.
Наука
Стало известно, чем питались древние жители Австралии
Внешне остатки пищи напоминают кусочки древесного угля. Они были извлечены из обломков древних очагов при раскопках на севере Австралии.
Космос
Ученые обнаружили черную дыру вблизи центра Млечного Пути
Ученые заметили вблизи центра Млечного Пути необычные движения газовых облаков.
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Футбол
Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
Армия и оружие
Саудовские ПВО перехватили баллистические ракеты, выпущенные хуситами
Общество
Создатель «Смешариков» купит выпустившую «Фиксиков» студию
Общество
Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах
Сенаторы уверены, что такая мера позволит бороться с борщевиком не только на участках сельскохозяйственного значения, но и на дачах, которые часто являются источником распространения семян вредоносного растения.
Гаджеты
Deepcool Matrexx 30 SI: корпус для компактного игрового компьютера
Компания Deepcool анонсировала компьютерный корпус Matrexx 30 SI формата Mini Tower, выполненный в лаконичном стиле и чёрном цвете.
Армия и оружие
Турция против России: победу добудет авиация
В свете недавних событий противостояние России и Турции видится все более и более реальным.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Политика
Макрон и Меркель предложили Путину провести встречу с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном.
Происшествия
Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы
Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
Общество
Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу
Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.