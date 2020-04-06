Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19. По словам председателя правительства, подобные действия недопустимы.

Мишустин выступил против закрытия границ в регионах

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