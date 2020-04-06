Коронавирус
КоммерсантъМишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19. По словам председателя правительства, подобные действия недопустимы.
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Интернет
Раскрыт способ увеличения скорости интернета на карантине
Один из названных способов увеличения скорости заключается в перенастройке роутера для работы в многоканальном режиме.
Единоборства
Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249, в котором он должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном.
Здоровье
Депутат Аникеев закупил для Владимирской области 50 аппаратов ИВЛ
Депутат Госдумы Григорий Аникеев закупил 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для медучреждений Владимирской области.
Политика
Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Шоу-бизнес
Нелли Уварова рассказала, почему ее не зовут сниматься в кино
Актриса Нелли Уварова приобрела огромную популярность после выхода на экраны фильма «Не родись красивой».
Происшествия
В Киеве «запаковали» протестовавших против карантина
Полиция Киева задержала несколько человек, протестовавших против запрета на спортивные тренировки в одном из местных парков из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
На Кубани могут снять ограничения на передвижение внутри городов
Краснодар, 6 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Запрет на передвижение внутри населённых пунктов могут снять на территории Краснодарского края с 12 апреля при условии, если в регионе не ухудшится ситуация с коронавирусом.
Экономика
Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли
«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия-1» министр финансов Антон Силуанов.
Общество
Виктор Томенко обратится к жителям Алтайского края
Кому в Алтайском крае разрешили работать, а кому запретили выходить из дома Губернатор изменил правила, по которым в условиях коронавируса живет регион Напомним, в предыдущий раз губернатор обращался к землякам из-за ситуации с коронавирусом 31 марта.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 49 регионах России
За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Общество
Уже в Европе. Судно для «Северного потока-2» взяло курс на Испанию
Судно "Академик Черский", которое способно продолжить укладку газопровода "Северный поток-2", снова сменило курс и движется в сторону испанского порта Лас-Пальмас, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.
Экономика
ФАС сообщила о жалобах на подорожание лимонов и чеснока
Россияне стали жаловаться на подорожание лимонов, имбиря и чеснока.
Общество
Режим изоляции не повлияет на работу крупных производств Подмосковья
Как рассказал в беседе с РБК губернатор столичного региона Андрей Воробьев, заводы крупнейших международных брендов, функционирующих в Москве, не будут прибегать к карантинным мерам и отправлять всех сотрудников в самоизоляцию.
Общество
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
Футбол
Дмитрий Черышев: Наверное, Смолов все же неправильно поступил
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Гаджеты
ФАС предложила запретить ПО со скрытой функцией замедления батареи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить использовать программное обеспечение, которое «необоснованно сокращает» срок работы гаджетов, в частности, путем «увязки» функциональности устройства со сроком износа аккумулятора.
Общество
В РФ отменят пени за неуплату ЖКХ
По сообщению «Ведомостей» правительство страны приостановит начисление пеней за неуплату коммунальных услуг до 1 января 2021 года.
Гаджеты
Xiaomi высмеивает Huawei за отсутствие сервисов Google
Напомним, что из-за санкций со стороны США, Huawei лишилась возможности работать напрямую с Google.
Общество
В Приморье введут систему электронных пропусков
С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Футбол
«Зенит» договорился с футболистами о снижении зарплат
Руководство "Зенита" и футболисты клуба договорились о снижении зарплаты на время приостановки чемпионата России.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
Более 160 протоколов за нарушение самоизоляции составили в Москве
Более 160 административных протоколов было выписано в Москве нарушителям режима самоизоляции, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по столице Владимир Васенин.
Политика
Порошенко обвинил Россию в срыве поставок защитных костюмов на Украину
Пожалуй, впервые в новой украинской истории лидера "Батькивщины" поддержал экс-президент страны Петр Порошенко, который тоже был участником шоу.
Экономика
Названы сферы бизнеса в России с максимальными убытками из-за пандемии
Большинство предпринимателей (69%) пришли ко мнению, что влияние пандемии коронавируса на российскую экономику будет максимально негативным, согласно результатам опроса Аналитического центра НАФИ.
Футбол
Ван Дейк: «Хочу стать легендой „Ливерпуля“»
Финансы
ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля
Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
Кино
Названы популярные у россиян сериалы на самоизоляции
Jenny Norquist / Globallookpress Российские онлайн-кинотеатры рассказали, какие сериалы и фильмы пользуются наибольшим спросом у россиян в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.