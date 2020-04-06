Коронавирус
КоммерсантъМишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19. По словам председателя правительства, подобные действия недопустимы.
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Общество
Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса
Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".
Экономика
Кабмин утвердил перечень мер для устойчивого развития экономики
Правительство РФ утвердило перечень мер для устойчивого развития экономики страны в условиях распространения коронавируса.
Общество
В Москве полиция составила более 160 протоколов за нарушение карантина
Сотрудники московской полиции составили более 160 протоколов за нарушение карантина по коронавирусу.
Здоровье
Прополис назвали эффективным народным средством защиты от коронавируса
Настойка прополиса является эффективным иммуностимулирующим средством в период пандемии коронавируса.
Здоровье
В Бурятии умерла пожилая пациентка с коронавирусом
В Бурятии ушла из жизни 73-летняя женщина, у которой ранее подтвердися коронавирус.
Общество
На Кубани гостей из Москвы и Петербурга отправят на самоизоляцию
Сообщается, что данное правило вводится в связи с постановлением № 9 главного санитарного врача Кубани.
Общество
Коронавирус. Расширен список работающих саратовских предприятий
Новая редакция нормативного документа предусматривает послабления ряду предприятий во время пандемии - им разрешено работать.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
Генпрокуратура выявила фейки о коронавирусе в пяти регионах
Генеральная прокуратура выявила фейковые сообщения о COVID-19 в пяти регионах России, пишет ТАСС.
Общество
В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Энергетика
Нефть снова дешевеет из-за неясности с переговорами ОПЕК
На котировках сказались неясность по поводу новых договоренностей крупнейших экспортеров нефти и отсрочка встречи ОПЕК+.
Общество
В Британии жгут вышки сотовой связи 5G из-за коронавируса
Как минимум семь вышек 5G в Великобритании пострадали в результате поджога руками местных злоумышленников, которые утверждают, что новый стандарт связи напрямую связан с распространением нового коронавируса во всем мире.
Здоровье
В Минздраве оценили текущую ситуацию с коронавирусом в России
Текущую ситуацию оценил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 6 апреля.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Экономика
Власти подготовили стресс-тесты для экономики
Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.
Общество
Губернатор Алтайского края внес поправки в указ о режиме самоизоляции
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Общество
Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от коронавируса в России
Ведущая Ирада Зейналова заявила о 40 тысячах погибших от коронавируса в России в прямом эфире телеканала НТВ.
Общество
В России предложили совсем отменить ЕГЭ
Премьер-министру Михаилу Мишустину предложили отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова продемонстрировала увеличившийся живот
Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию своего округлившегося живота. Подписчики были весьма удивлены и даже шокированы.
Общество
Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками
К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
Футбол
Мать тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы скончалась от коронавируса
Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала скончалась от коронавируса на 83-м году жизни, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Происшествия
На Украине рассказали о ситуации с пожаром в чернобыльской зоне
Общество
Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса
По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
Политика
Иркутский сенатор заявил о незаконности введенных в России ограничений
Режим всеобщей самоизоляции со всеми вытекающими запретами, введенный в стране, не соответствует нормам законодательства, — заявил иркутский сенатор в инстаграме.
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Общество
Сотрудники «Северстали» из-за пандемии получат по 10 тысяч рублей
На фоне сложностей, возникших из-за пандемии коронавируса, руководство «Северстали» приняло решение выплатить всем сотрудникам по 10 тысяч рублей.
Общество
Организаторы попросили власти не приглашать ветеранов на парад Победы
Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад людей старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.