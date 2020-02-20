Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год. Об этом он заявил на заседании правительства, комментируя отчет Счетной палаты об исполнении федерального бюджета.

Политика Путин заявил об активности зарубежных спецслужб в России Активность зарубежных спецслужб в России не снижается. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе коллегии ФСБ.

Здоровье Родовый сертификат станет электронным Электронный родовый сертификат будет запущен Минздравом, Минтрудом и Фондом социального страхования в 2020 году, говорится в пресс-релизе, поступившем в четверг, 20 февраля, «Известиям».

Единоборства Фьюри и Уайлдер устроили потасовку на пресс-конференции перед боем В ночь на 23 февраля в Лас-Вегасе состоится бой между Уайлдером и Фьюри, на кону которого будут стоять титулы американцы по версиям WBC и The Ring.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Экономика На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.

Общество Владимир Путин приехал почтить память Анатолия Собчака В среду, 19 февраля, президент России Владимир Путин приехал в Петербург почтить память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.

Футбол Казарцев — о мате Гончаренко в свой адрес: мы тоже употребляем такие слова Арбитр Василий Казарцев прокомментировал инцидент с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко по окончании матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). После финального свистка Гончаренко подошёл к главному арбитру Казарцеву и с использованием ненормативной лексики высказал ему претензии за судейство.

Финансы Рубль незначительно снизился к доллару и евро Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 14 коп. до 63,72 руб. В свою очередь, курс евро вырос на 8 коп. и достиг отметки — 68,78 руб. Нефть марки Brent увеличилась на 0,25% и составила 59,28 доллара за баррель.

Политика Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.