Экономика
РИА НовостиМишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год. Об этом он заявил на заседании правительства, комментируя отчет Счетной палаты об исполнении федерального бюджета.
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Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Политика
Путин заявил об активности зарубежных спецслужб в России
Активность зарубежных спецслужб в России не снижается. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе коллегии ФСБ.
Наука
Весенняя миграция птиц начинается все раньше и раньше из-за повышения температуры
Проанализировав почти 150 000 отдельных записей, исследователи обнаружили, что сроки весенней миграции птиц сдвинулись на более ранние.
Армия и оружие
К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков
Экономика
Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей.
Общество
Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России
Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Политика
ЦИК создаст участки на рабочих местах для голосования по Конституции
В случае общероссийского голосования по изменениям в Конституцию речь идет о едином округе, пояснил Булаев.
Технологии
Умер автор функций Ctrl C и Ctrl V
Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщили СМИ.
Шоу-бизнес
Модель Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
«Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина намерена через суд заставить экс-короля Малайзии платить алименты их сыну Леону.
Общество
Телеведущий Шепелев ушел с «Первого канала»
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с «Первого канала». Журналист с 2017 года вел ток-шоу «На самом деле».
Здоровье
Родовый сертификат станет электронным
Электронный родовый сертификат будет запущен Минздравом, Минтрудом и Фондом социального страхования в 2020 году, говорится в пресс-релизе, поступившем в четверг, 20 февраля, «Известиям».
Единоборства
Фьюри и Уайлдер устроили потасовку на пресс-конференции перед боем
В ночь на 23 февраля в Лас-Вегасе состоится бой между Уайлдером и Фьюри, на кону которого будут стоять титулы американцы по версиям WBC и The Ring.
Общество
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Политика
Власти Китая выдворяют из страны троих журналистов WSJ из-за заголовка
МИД Китая лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal (WSJ) в Пекине из-за названия одной из статей, опубликованных в газете.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Происшествия
В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»
Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Общество
Владимир Путин приехал почтить память Анатолия Собчака
В среду, 19 февраля, президент России Владимир Путин приехал в Петербург почтить память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.
Футбол
Казарцев — о мате Гончаренко в свой адрес: мы тоже употребляем такие слова
Арбитр Василий Казарцев прокомментировал инцидент с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко по окончании матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). После финального свистка Гончаренко подошёл к главному арбитру Казарцеву и с использованием ненормативной лексики высказал ему претензии за судейство.
Финансы
Рубль незначительно снизился к доллару и евро
Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 14 коп. до 63,72 руб. В свою очередь, курс евро вырос на 8 коп. и достиг отметки — 68,78 руб. Нефть марки Brent увеличилась на 0,25% и составила 59,28 доллара за баррель.
Футбол
СМИ анонсировали возвращение в «Спартак» Романа Шишкина
Российский защитник Роман Шишкин во вторник, 18 февраля, подпишет контракт со «Спартаком», сообщает «Чемпионат».
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Общество
В России принят закон о бесплатном питании для школьников
Краснодар, 19 февраля – Юг Times.Закон приняла вчера Госдума. Учеников младших классов теперь будут обеспечивать в школах горячим питанием.
Кино
Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»
Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Происшествия
Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания против экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца в рамках дела журналиста Ивана Голунова.
Футбол
Гвардиола ответил Бартомеу: «Мой совет „Барселоне“ – говорите тише»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слова президента "Барселоны" Хосепа Бартомеу, выразившего поддержку УЕФА после исключения английского клуба из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.