Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год. Об этом он заявил на заседании правительства, комментируя отчет Счетной палаты об исполнении федерального бюджета.
Читать в источнике
Комментировать99

Подробнее о событии

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

РИА Новости04:42

Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

РБК03:25

Мишустин прокомментировал объём неисполненных расходов бюджета-2019

RT на русском04:01

Мишустин заявил о недопустимо большой неизрасходованной части бюджета

Московский Комсомолец03:39

Мишустин: В 2019-м не израсходовали недопустимо много средств бюджета

РЕН ТВ03:39

Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

Известия03:38

Мишустин назвал недопустимым неисполнение бюджета на 1,1 трлн рублей

Коммерсантъ04:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

RT на русском 01:54
Политика

Путин заявил об активности зарубежных спецслужб в России

Активность зарубежных спецслужб в России не снижается. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе коллегии ФСБ.
RT на русском 04:35
Общество

Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

REGNUM 04:40
Наука

Весенняя миграция птиц начинается все раньше и раньше из-за повышения температуры

Проанализировав почти 150 000 отдельных записей, исследователи обнаружили, что сроки весенней миграции птиц сдвинулись на более ранние.
Хайтек 04:23
Армия и оружие

К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков

Газета.Ru вчера в 22:23
Экономика

Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей.
Вести.Ru вчера в 18:36
Общество

Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Ведомости 01:34
Политика

ЦИК создаст участки на рабочих местах для голосования по Конституции

В случае общероссийского голосования по изменениям в Конституцию речь идет о едином округе, пояснил Булаев.
Российская газета 04:39
Технологии

Умер автор функций Ctrl C и Ctrl V

Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:45
Происшествия

Австралийская полиция подтвердила подлинность документов по делу MH17

Известия 04:42
Шоу-бизнес

Модель Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии

«Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина намерена через суд заставить экс-короля Малайзии платить алименты их сыну Леону.
Shraibikus News 18 февраля в 11:04
Общество

Телеведущий Шепелев ушел с «Первого канала»

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с «Первого канала». Журналист с 2017 года вел ток-шоу «На самом деле».
URA.Ru 18 февраля в 10:49
Здоровье

Родовый сертификат станет электронным

Электронный родовый сертификат будет запущен Минздравом, Минтрудом и Фондом социального страхования в 2020 году, говорится в пресс-релизе, поступившем в четверг, 20 февраля, «Известиям».
Известия 04:10
Единоборства

Фьюри и Уайлдер устроили потасовку на пресс-конференции перед боем

В ночь на 23 февраля в Лас-Вегасе состоится бой между Уайлдером и Фьюри, на кону которого будут стоять титулы американцы по версиям WBC и The Ring.
Российская газета 02:58
Общество

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
BFM.ru 18 февраля в 07:18
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Политика

Власти Китая выдворяют из страны троих журналистов WSJ из-за заголовка

МИД Китая лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal (WSJ) в Пекине из-за названия одной из статей, опубликованных в газете.
Росбалт вчера в 17:20
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Известия вчера в 15:34
Происшествия

В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»

Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Российская газета 04:00
Общество

Владимир Путин приехал почтить память Анатолия Собчака

В среду, 19 февраля, президент России Владимир Путин приехал в Петербург почтить память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.
Петербургский дневник вчера в 06:24
Футбол

Казарцев — о мате Гончаренко в свой адрес: мы тоже употребляем такие слова

Арбитр Василий Казарцев прокомментировал инцидент с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко по окончании матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). После финального свистка Гончаренко подошёл к главному арбитру Казарцеву и с использованием ненормативной лексики высказал ему претензии за судейство.
Чемпионат 02:00
Финансы

Рубль незначительно снизился к доллару и евро

Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 14 коп. до 63,72 руб. В свою очередь, курс евро вырос на 8 коп. и достиг отметки — 68,78 руб. Нефть марки Brent увеличилась на 0,25% и составила 59,28 доллара за баррель.
Газета.Ru 02:48
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

РИА Новости 01:39
Футбол

СМИ анонсировали возвращение в «Спартак» Романа Шишкина

Российский защитник Роман Шишкин во вторник, 18 февраля, подпишет контракт со «Спартаком», сообщает «Чемпионат».
РБК 17 февраля в 08:29
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Общество

В России принят закон о бесплатном питании для школьников

Краснодар, 19 февраля – Юг Times.Закон приняла вчера Госдума. Учеников младших классов теперь будут обеспечивать в школах горячим питанием.
ЮГ Times вчера в 01:33
Кино

Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Газета.Ru 02:36
Происшествия

Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову

Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания против экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца в рамках дела журналиста Ивана Голунова.
РИА Новости вчера в 09:30
Футбол

Гвардиола ответил Бартомеу: «Мой совет „Барселоне“ – говорите тише»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слова президента "Барселоны" Хосепа Бартомеу, выразившего поддержку УЕФА после исключения английского клуба из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Soccer.ru вчера в 21:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное