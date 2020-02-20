Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год. Об этом он заявил на заседании правительства, комментируя отчет Счетной палаты об исполнении федерального бюджета.
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Мишустин: В 2019-м не израсходовали недопустимо много средств бюджета

РЕН ТВ03:39

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

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Мишустин назвал недопустимым неисполнение бюджета на 1,1 трлн рублей

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Мишустин прокомментировал объём неисполненных расходов бюджета-2019

RT на русском04:01

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Lenta.ru04:42

Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

Известия03:38

Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

РБК03:25
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Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

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Жители украинского поселка Новые Санжары перекрыли дорогу перед приездом группы людей, эвакуированных из Китая, сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Полтавской области.
РИА Новости 04:50
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Планировавшего теракт в школе в Хабаровске осудили на 8 лет колонии

К восьми годам колонии приговорил суд молодого человека, планировавшего теракты в одной из школ Хабаровска.
РЕН ТВ вчера в 22:29
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Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом

BFM.ru вчера в 23:36
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В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»

Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Российская газета 04:00
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Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
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Forbes назвал самые дорогие компании Рунета

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Топ-20, как и в прошлом году, возглавил «Яндекс».
РБК 04:07
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Apple может презентовать iPhone SE 2 уже 31 марта

Презентация нового бюджетного смартфона iPhone 9 запланирована на вторник, 31 марта 2019 года. Об этом сообщил немецкий сайт iPhoneTicker.
Что происходит 00:01
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти, говорится в релизе, опубликованном на сайте местной полиции.
РИА Новости 01:27
Интернет

Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

Что происходит 01:54
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
Общество

В ПФР раскрыли детали перехода на электронные трудовые книжки

Переход на электронные трудовые В декабре Госдума приняла пакет законопроектов, внесенных правительством, о введении в России электронных трудовых книжек.
РИА Новости 03:12
Политика

Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
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Кино

Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
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Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге

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Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом

Певица родила сына, но из-за обилия концертов не могла уделять ему достаточно времени.
StarHit.ru вчера в 05:00
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ЗС Карелии приняло в двух чтениях закон об индексации выплат ветеранам

20 февраля на заседании ЗС Карелии сразу в двух чтениях был принят закон об индексации выплат ветеранам труда и другим льготникам.
АиФ Карелия 04:07
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Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера

Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
RT на русском вчера в 17:57
Происшествия

Бывший главбух Минюста предстанет перед судом из-за мошенничества

Бывший главный бухгалтер Минюста РФ Наталья Лысова предстанет перед судом за мошенничество на сумму более 5,5 миллиона рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 04:44
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Ксения Бородина защитила мужа от нападок хейтеров

Ксения Бородина в очередной раз устроила скандал в Сети и резко ответила на нападки хейтеров, которые назвали ее мужа альфонсом.
Экспресс газета 02:51
Наука

Получена атомная структура оболочки коронавируса

ToDay News Ufa 17 февраля в 11:46
Гаджеты

В Сети появилось изображение смартфона Xiaomi Mi Mix 4

UfacityNews.ru вчера в 15:04
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Самолет Су-25 загорелся на аэродроме в Липецке

На аэродроме в Липецке произошло возгорание на борту самолета Су-25. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 04:55
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

АТВмедиа 01:00
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В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты

На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
Goroday.ru 17 февраля в 15:03
Общество

Производство холодильников «Саратов» закроют из-за нерентабельности

Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.
ТАСС 04:14
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Расходы на пенсионное обеспечение в объеме ВВП снизились с 9 процентов в 2017 году до 7,9 процента в 2019 году.
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Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

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Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о существовании "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией.
Газета.Ru 04:12
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