Экономика
РИА НовостиМишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год. Об этом он заявил на заседании правительства, комментируя отчет Счетной палаты об исполнении федерального бюджета.
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Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
Политика
Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Общество
Россиянку задержали в Испании по запросу США
Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» «Всероссийского центра карантина растений», россиянку Олесю Красилову, задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.
Общество
Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова
Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Происшествия
В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус
Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
Экономика
На Украине рассказали, как контракт с Россией сдержал цены на газ
Цена на газ на Украине выросла бы в три-четыре раза в случае отказа от нового транзитного контракта, заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в Верховной раде.
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Владимир Зеленский, комментируя вчерашние протесты под Полтавой из-за прибытия эвакуированных из Уханя, сравнил Украину со средневековой Европой.
Происшествия
В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку
Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе.
Общество
Валерия создаст партию «Сильные женщины»
Певица Валерия создаст политическую партию, которая будет выступать за права женщин и борьбу с домашним насилием.
Политика
США не выдали визу для посещения ООН еще одному российскому дипломату
США не выдали замдиректора департамента по новым вызовам МИД России Георгию Михно визу для посещения ООН, заявил в пятницу российский постпред Василий Небензя.
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
Армия и оружие
Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
Космос
Запуск спутника «Ресурс-П» №4 отложили на 2021 год
Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 планируется на первый квартал или на ноябрь 2021 года.
Политика
Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса»
Бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал российского лидера Владимира Путина «опасным врагом» Украины, заявив, что президент России «куда большая опасность, чем коронавирус».
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
Общество
Активистка из КБР вступилась за порноактрис из клипа Тилля Линдеманна
Активистка из КБР Залина Маршенкулова вступилась за порноактрис из клипа Тилля Линдеманна и получила угрозы от анонимов.
Политика
Помощник МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Происшествия
СМИ сообщили о случае повторного заражения коронавирусом в Китае
В китайском городе Чэнду (провинция Сычуань) зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом COVID-2019 у выздоровевшего пациента, сообщают The Beijing News и Yicai.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса в Китае.
Общество
В Новых Санжарах родители отказались отпускать детей в школу
Единственная школа в Новых Санжарах под Полтавой, где в местном санатории разместили эвакуированных из Уханя, потеряла половину учеников.
Культура
В Москве скончался актер Николай Тонский
Общество
Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли
Выступая в эфире одного из украинских ток-шоу, Руслан Рябошапка попытался объяснить, кто именно виновен в том, что расследование дела Майдана столько лет спускали на тормозах.
Общество
Болгария назвала имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство
Прокуратура Болгарии назвала имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан страны в 2015 году, следует из заявления ведомства.
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Футбол
Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.