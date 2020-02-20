Экономика
РИА НовостиМишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год. Об этом он заявил на заседании правительства, комментируя отчет Счетной палаты об исполнении федерального бюджета.
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Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
Армия и оружие
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Общество
Госдума приняла закон о материнском капитале за рождение первенца
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала.
Происшествия
Десять человек пострадали в столкновениях у санатория под Полтавой
Десять человек пострадали в результате столкновений при попытке заселить эвакуированных из Китая в санаторий в Полтавской области, сообщили в Национальной полиции Украины.
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Шоу-бизнес
Российский певец объявил себя трансгендерной женщиной
Российский певец Оскар (настоящее имя - Шамиль Малкандуев) объявил себя трансгендерной женщиной. Об этом сообщает издание "Открытие".
Политика
Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе
Общество
Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли предлагает повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже.
Общество
Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Общество
Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Армия и оружие
Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 22 летательных аппарата, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
Происшествия
Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео
Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Футбол
«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче плей-офф Лиги Европы
Поединок 1\16 финала турнира состоялся в Харькове и завершился победой хозяев со счетом 2:1.«Шахтер» открыл счет в матче на 22-й минуте после гола Марлоса.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Биатлон
Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.
Шоу-бизнес
Съемки седьмого сезона «Сватов» под Минском закончены
Политика
Дмитриева рассказала, чем будет заниматься Шнуров в партии
Глава фракции Партии роста в петербургском заксобрании Оксана Дмитриева рассказала, чем будет заниматься лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в их партии.
Происшествия
Бывший полицейский признался в подбросе наркотиков Голунову
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов, арестованный по обвинению в фальсификации улик по делу журналиста Ивана Голунова, признался, что подбросил ему наркотики.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложат королевские полномочия 1 апреля
В начале января 2020 года Гарри и Меган Маркл объявили, что хотят сложить с себя обязанности членов королевской семьи и стать финансово независимыми.
Гаджеты
Пользователи смартфонов Samsung получили странные уведомления
У некоторых получателей в уведомлении просто отображались две цифры «1». В частности, такое сообщение получил представитель издания The Verge.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Общество
С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
Происшествия
Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы
Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
Происшествия
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Петропавловск".
Общество
Сергей Обрывалин стал первым замминистра культуры
Сергей Обрывалин стал первым заместителем министра культуры РФ Ольги Любимовой, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.