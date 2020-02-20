Экономика
РИА НовостиМишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год. Об этом он заявил на заседании правительства, комментируя отчет Счетной палаты об исполнении федерального бюджета.
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Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Армия и оружие
Турция подтвердила, что США могут направить ей Patriot
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Соединенные Штаты могли бы поставить республике зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Авто
Nissan останавливает все свои заводы
В Nissan отметили, что первый сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым на простой уйдет завод в Японии, а потом в Малайзии.
Здоровье
Китай включил «Арбидол» в список препаратов против коронавируса
Министерство здравоохранения Китая включило «Арбидол» в план предварительной версии национальной программы диагностики и лечения коронавируса COVID-2019.
Политика
К прекращению военных действий в Идлибе призвали лидеры ЕС
"ЕС призывает все стороны немедленно прекратить военные действия", - говорится в заявлении.
Наука
Создан генератор электричества «из воздуха»
Air-gen состоит из тонких пленок, сотканных из белковых нанопроводов толщиной всего 7 микрометров, и расположенных между двумя электродами, подвешенными в воздухе.
Политика
Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы
Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
Политика
Ле Пен заявила, что Франция должна прекратить исполнять решения ЕСПЧ
По мнению юриста, через многочисленные НПО миллиардер мог влиять на мнение судей, чтобы те принимали выгодные ему решения.
Общество
Главе Росприроднадзора в Южно-Сахалинске не понравилась свалка
Глава Росприроднадзора России Светлана Радионова в ходе поездки на Сахалин посетила старую свалку Южно-Сахалинска и новый полигон в карьере "Известковый", предназначенный для отходов областного центра.
Общество
Гончарук рассказал о состоянии эвакуированных из КНР украинцев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что у эвакуированных из Китая граждан не выявлено признаков заболевания вирусными заболеваниями.
Здоровье
Диетолог рассказал об уникальных свойствах гречки
Гречка очищает кишечник от продуктов обмена и продуктов распада, которые накапливаются в организме из-за роста потребления фастфуда и другой низкокачественной пищи.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом
Тимур Бекмамбетов сразу поставил актеру условие – ему нужно будет сильно похудеть, поскольку знаменитый герой Михаил Девятаев в момент побега из концлагеря весил около 39 кг.
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Общество
С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6%
По сообщению пресс-службы Минтруда, ведомство подготовило проект постановления, согласно которому с 1 апреля социальные пенсии будут увеличены на 6,1%.
Общество
Плавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию
Вечером 20 февраля началась транспортировка из США в Россию стартовой платформы плавучего космодрома «Морской старт».
Политика
Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос петербурженки о низких доходах граждан и зарплате главы государства.
Наука
Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей
Политика
Климкин допустил «сделку» России с Западом по разделу сфер влияния
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом для «раздела сфер влияния» в мире.
Космос
Спутники SpaceX могут создать помехи телескопам
Эксперты отметили, что планы корпорации SpaceX по выводу на орбиту сразу 30 000 спутников связи Starlink серьёзно осложнят астрономам наблюдение за космическими объектами в самое тёмное время ночи, которое является самым продуктивным периодом с точки зрения изучения неба.
Наука
Технология Enevate XFC-Energy позволяет существенно повысить энергетическую плотность аккумуляторов и скорость зарядки
Аккумулятор поддерживает скорость разрядки 10C (то есть, скажем, батарея емкостью 150 А·ч может разряжаться током 1500 А) Что касается скорости заряда, технология Enevate XFC-Energy обеспечивает зарядку на 75% от полной емкости всего за пять минут при скорости зарядки 10C.
Политика
NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа
Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Наука
Эксперты выяснили, как можно бороться с мигренью
Проведя эксперименты с десятками добровольцев, страдающих мигренью, сотрудники Университета Бирмингема (Великобритания) доказали, что гипервозбудимость зрительной коры мозга действительно имеет прямое отношение к механизму возникновения боли.
Армия и оружие
Посол России в США назвал приоритет страны в военной сфере
Наличие оборонного потенциала и модернизированные вооружённые силы являются приоритетами для России в военной сфере.
Общество
Председателем Амурского областного суда назначен Олег Васильев
Указом Президента РФ № 142 от 20.02.2020 председателем Амурского областного суда назначен Олег Васильев.
Армия и оружие
Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Политика
Глава Евросовета приостановил саммит ЕС, чтобы провести отдельные встречи с лидерами стран
Глава Евросовета Шарль Мишель приостановил работу экстренного саммита ЕС по многолетнему бюджету сообщества на 2021-2027 годы, чтобы провести двусторонние переговоры с лидерами отдельных стран.
Гаджеты
Сбербанк выпустил свой первый гаджет
Разработкой приставки занималась компания «СберДевайсы», а сам гаджет получил название Okko Smart Box.
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
Здоровье
Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа
Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.