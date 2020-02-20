Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать368

Подробнее о событии

Мишустин отреагировал на антирекорд российского бюджета

Lenta.ru04:42

Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

Известия03:38

Мишустин назвал недопустимым неисполнение бюджета на 1,1 трлн рублей

Коммерсантъ04:13

Мишустин прокомментировал объём неисполненных расходов бюджета-2019

RT на русском04:01

Мишустин: В 2019-м не израсходовали недопустимо много средств бюджета

РЕН ТВ03:39

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

РИА Новости04:42

Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

РБК03:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 09:23, Ашберн
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии

РИА Новости 08:12
Армия и оружие

Российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии

РБК 09:13
Политика

Силуанов рассказал, когда узнал об отставке правительства

Экс-первый вице-премьер Антон Силуанов, который сегодня занимает должность министра финансов, узнал об отставке правительства во время ее объявления.
РИА Новости 09:14
Политика

Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

Газета.Ru 07:52
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Известия вчера в 07:05
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Рамзаном Кадыровым

По информации издания, на сей раз Емельяненко заявил, что идет на спарринг с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Лезги газет 04:11
Армия и оружие

Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе

Тайип Эрдоган заявил о готовности начать новую военную операцию в Идлибе.
Деловое.ТВ вчера в 04:57
Общество

Пять генералов вступились за замглавы Генштаба Арсланова

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и еще четыре действующих генерала вступились за замначальника Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, арестованного по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей.
РИА Новости 08:31
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru 06:21
Политика

Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ

Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
RT на русском 07:16
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Происшествия

Экс-полицейский признался в подбросе наркотиков Голунову

Газета.Ru вчера в 10:55
Общество

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, где он вёл шоу «На самом деле». Об этом телеведущий сообщил в своём Instagram.
Северная неделя вчера в 02:33
Общество

Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
Lenta.ru вчера в 15:18
Политика

Грузия обвинила Россию в кибератаке

Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке, которую, по информации грузинской стороны, та совершила 28 октября 2019 года.
REGNUM 09:04
Биатлон

Губерниев призвал Касперовича рассказать, кто кормил Логинова допингом

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев призвал Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова, рассказать о том, как к биатлонисту попали запрещённые вещества.
Metaratings 08:54
Происшествия

Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске

Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Интерфакс 04:49
Шоу-бизнес

У звезды «Гарри Поттера» обнаружили рак в третьей стадии

Neva.Today 07:19
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Финансы

Чистая прибыль «Альфа-банка» снизилась почти вдвое по итогам 2019 года

Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по итогам 2019 года снизилась по сравнению с предыдущим годом примерно в два раза и составила $704 млн по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
ТАСС 06:06
Футбол

Футболист сборной Чехии завершил карьеру в 27 лет

Полузащитник пражской "Спарты" и сборной Чехии Вацлав Кадлец заявил о завершении карьеры.
Pravda.Ru 07:22
Спорт

Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»

РИА Новости 08:51
Общество

Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»

Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
РИА Новости 06:39
Общество

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами сел в Киеве

Самолет с эвакуированными на фоне распространения коронавируса в Китае гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь в Киеве.
РЕН ТВ 02:56
Футбол

«Тоттенхэм» Моуринью дома проиграл «Лейпцигу»

«Лейпциг» бьётся с «Баварией» за золото Бундеслиги, «Тоттенхэм» цепляется за зону Лиги чемпионов.
Евро-футбол.ру вчера в 16:55
Политика

Захарова оценила кадровую политику ООН

Россия является недопредставленным в ООН государством, в кадровой политике ООН в целом наблюдается заметный прозападный крен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 08:42
Происшествия

Пять граждан Турции погибли при нападении в немецком Ханау

По меньшей мере пять граждан Турции погибли в результате стрельбы в немецком Ханау, сообщил турецкий посол в ФРГ Али Кемаль Айдын.
RT на русском 06:57
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости вчера в 10:09
Политика

В Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ

В четверг, 20 февраля, в Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ.
Газета.Ru 07:57
Происшествия

Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина

Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 килограммов кокаина.
Lenta.ru 08:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное