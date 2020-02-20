Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году недопустимо большим. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, согласно отчету Счетной палаты об исполнении федерального бюджета, около 1,1 трлн рублей не были потрачены.
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