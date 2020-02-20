Экономика
Газета.RuМишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году недопустимо большим. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, согласно отчету Счетной палаты об исполнении федерального бюджета, около 1,1 трлн рублей не были потрачены.
Читать в источнике
Оценить295
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Политика
Песков ответил на вопрос о низких доходах в России
Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".
Политика
Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Здоровье
России спрогнозировали эпидемию коронавируса
Эпидемия коронавируса может начаться в России во время второй волны осенью.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Политика
СМИ сообщили о борьбе Ахметова и Коломойского за Зеленского
Владелец крупнейшего на Украине холдинга СКМ Ринат Ахметов пытается приблизиться к президенту страны Владимиру Зеленскому на фоне разногласий украинского лидера с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, пишет Financial Times.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Здоровье
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Гаджеты
Новые неттопы GIGABYTE Brix используют процессоры Intel Comet Lake-U
Политика
Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа
Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала, как выглядит после четвертых родов
Молодая мама показала, как выглядит после родов и опубликовала своё изображение в полный рост, когда смогла встать с больничной койки.
Политика
В Кремле прокомментировали невыдачу виз США российским дипломатам
Москва обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам, работающим в ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Футбол
«Барселона» объявила о переходе Брайтвайта из «Леганеса»
Датский нападающий "Леганеса" Мартин Брайтвайт продолжит карьеру в "Барселоне".
Происшествия
Вторая сбежавшая из карантина петербурженка сама вернулась в больницу
Как сообщало ИА REGNUM, в среду Невский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить сбежавшую 11 февраля из инфекционной клиники имени Боткина 32-летнюю Анну Рыбакову обратно в больницу.
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в комедии
Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Шоу-бизнес
Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии
Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полины, попавшего в больницу после потери сознания, рассказала о его состоянии.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Политика
Путин поблагодарил США за предотвращение теракта в Петербурге
Президент России Владимир Путин выразил благодарность США за предотвращение теракта в Петербурге.
Гаджеты
Настоящие флагманские видеокарты AMD Radeon уже не за горами
В последнее время различные источники всё активнее говорят о том, что новые топовые видеокарты AMD Radeon выйдут совсем скоро.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Наука
Иммунные клетки консультируются с соседями перед работой
Учёные выяснили, что перемещение клеток иммунитета в поражённый инфекцией очаг не является лишь результатом запуска иммунной системы.
Общество
Минздрав утвердил список разрешенных ко ввозу наркосодержащих лекарств
Минздрав утвердил перечень содержащих наркотические или психотропные вещества препаратов «в целях их ввоза» в Россию.
Экономика
Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат
Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Общество
Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала
Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, где он вёл шоу «На самом деле». Об этом телеведущий сообщил в своём Instagram.
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Общество