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Общество Закрылось производство холодильников «Саратов» Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) закрыло линию по производству холодильников «Саратов», сообщает издание «Аргументы и факты в Саратове» со ссылкой на областное министерство промышленности и энергетики.

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