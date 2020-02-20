Экономика
Газета.RuМишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
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Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
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Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео
Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.
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В аэропорту Шереметьево при ремонте в терминале С обрушился потолок
"Во время ремонта в одной из частей нового терминала С в аэропорту Шереметьево, которая не используется, упала небольшая часть потолка", - сказал собеседник агентства.
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Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
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Более 10 полицейских пострадали при столкновениях в Новых Санжарах
Более десяти полицейских получили ранения при столкновениях в поселке Новые Санжары Полтавской области Украины, где протестующие не хотели пропускать в санаторий вывезенных из Китая сограждан.
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Стали известны результаты анализа у сбежавшей в Петербурге пациентки
Всего из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус.
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Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим».
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Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
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Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией
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Олешко отказался продавать телекомпании секреты Ширвиндта
Актер и телеведущий Александр Олешко признался, что журналисты предложили ему за вознаграждение раскрыть секреты художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта.
Футбол
«Шахтер» обыграл «Бенфику» на своем поле в матче Лиги Европы
На 62-й минуте игроки «Бенфики» забили ответный гол, однако он был отмене, а арбитр поставил пенальти за нарушение правил со стороны Кривцова.