Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим. Об этом сообщает РИА "Новости".
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