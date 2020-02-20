Экономика
Газета.RuМишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Гаджеты
Redmi K30 Pro 5G кое в чем превосходит Xiaomi Mi 10
Презентация Redmi K30 Pro 5G ожидается в марте, а сегодня появивлось первое качественное изображение устройства с выдвижной фронтальной камерой и обновленной основной.
Политика
Песков оценил ситуацию с доходами россиян
Вопрос повышения доходов россиян находится на постоянном контроле властей.
Наука
Учёные получили атомную структуру оболочки коронавируса
В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что американские учёные получили атомную структуру оболочки коронавируса.
Происшествия
Устроивший стрельбу в Германии найден мертвым
Авто
КамАЗ показал беспилотный грузовик без кабины
«КАМАЗ» получил патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя.
Армия и оружие
ВВС США решили создать космическую ракету на ядерном топливе
Здоровье
Врачам могут разрешить ставить диагнозы и лечить дистанционно
В России могут разрешить врачам ставить предварительные диагнозы и назначать лечение пациентам дистанционно.
Экономика
В ПФР объяснили особенности перехода пенсионеров на карты «Мир»
В Пенсионном фонде России отметили, что переход на карты платежной системы "Мир" никак не отражается на выплатах пенсионерам, сообщает РИА Новости.
Кино
70-й международный Берлинский кинофестиваль начинает свою работу
Впервые фильм открытия не принимает участия в основном конкурсе. В основной конкурс Берлинского кинофестиваля в 2020 году вошло 18 фильмов.
Армия и оружие
Появилось видео турецкой атаки в Идлибе
Турецкая реактивная артиллерия начала обстреливать позиции сирийской армии в районе селения Найраб в провинции Идлиб в рамках совместного наступления военных и вооруженной оппозиции.
Политика
Климкин допустил «сделку» России с Западом по разделу сфер влияния
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом для «раздела сфер влияния» в мире.
Здоровье
Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа
Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
Экономика
Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов
Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Технологии
Windows 10 получит «фишки» Windows 10X
Компания Microsoft начала обновлять стандартную версию Windows 10, дополняя ее «фишками» недавно представленной Windows 10X для планшетных компьютеров с двумя экранами.
Фигурное катание
Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.
Общество
Титов сообщил о резком росте числа уголовных дел против бизнеса
Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом числа дел об экономических преступлениях, приводят «Ведомости» слова уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Авто
Nissan останавливает все свои заводы
В Nissan отметили, что первый сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым на простой уйдет завод в Японии, а потом в Малайзии.
Шоу-бизнес
51-летняя модель разделась и облилась краской ради благотворительности
Несколько фотографий модель выложила в свои социальные сети. Ради хороших снимков, 51-летняя Д’Эррико облилась красной краской.
Происшествия
Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео
В интернете появилось видео момента жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Происшествия
Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess.
Происшествия
Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске
Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Происшествия
Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области
Гражданин Китая, приехавший в Курскую область в конце 2019 года, в феврале переболел ОРВИ, а вскоре после выписки был найден мертвым с признаками насильственной смерти.
Армия и оружие