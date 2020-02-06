Общество

Lenta.ruLenta.ruМишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
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Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Российская газета04:53

Мишустин счел непосильными штрафы, предложенные в проекте нового КоАП

Интерфакс04:38

Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными

RT на русском04:26

Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными

РИА Новости04:32

Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов за нарушение ПДД

Будущее России. Национальные проекты04:22

Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов

РБК04:17

Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов

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"Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.
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Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение.
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Еще в воскресенье старшая дочь актрисы выложила первое общее семейное фото из больничной палаты, а теперь мама и сама поделилась новыми снимками малышки.
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Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
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В Раде произошла потасовка между депутатами

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Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии достигло 20

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TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.
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Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
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В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма

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СК назвал причину закрытия дела против экс-главы ГИБДД в Новосибирске

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