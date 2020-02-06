Общество

Lenta.ruLenta.ruМишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
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Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов за нарушение ПДД

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РБК04:17

Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными

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