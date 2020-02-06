Общество

Российская газетаРоссийская газетаМишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Он призвал правительство заниматься решением проблем граждан, а не формализмом.
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