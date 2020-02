We are ready to announce our Dota2 team roster: Pos 1: Alexandr 'pio65' Zalivako Pos 2: Danil 'Dendi' Ishutin Pos 3: Andrey 'Ghostik' Kadyk Pos 4: Rinat 'KingR' Abdullin Pos 5: Nikola 'LeBron' Popović Stay tuned and cheer for us! #b8d Состав B8 Esports: Александр 'pio65' Заливайко; Даниил 'Dendi' Ишутин; Андрей 'Ghostik' Кадык; Ринат 'KingR' Абдуллин; Никола 'LeBron' Попович.