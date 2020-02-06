Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Он призвал правительство заниматься решением проблем граждан, а не формализмом.

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Киберспорт Dendi представил состав команды B8 We are ready to announce our Dota2 team roster: Pos 1: Alexandr 'pio65' Zalivako Pos 2: Danil 'Dendi' Ishutin Pos 3: Andrey 'Ghostik' Kadyk Pos 4: Rinat 'KingR' Abdullin Pos 5: Nikola 'LeBron' Popović Stay tuned and cheer for us! #b8d Состав B8 Esports: Александр 'pio65' Заливайко; Даниил 'Dendi' Ишутин; Андрей 'Ghostik' Кадык; Ринат 'KingR' Абдуллин; Никола 'LeBron' Попович.

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