Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой.

Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России

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