Коронавирус
RT на русскомМишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой.
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Мишустин: система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой
Комсомольская правда05:46
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Гаджеты
УЗ-датчики отпечатков пальцев Qualcomm появятся в гибких дисплеях BOE
Ожидается, что появление гибких OLED-дисплеев с интегрированным УЗ-датчиком отпечатков пальцев откроет новые возможности перед разработчиками смартфонов.
3DNews 04:48
Происшествия
В Липецке осудили семерых нарушителей режима самоизоляции
Суд в Липецке вынес предупреждения семи нарушителям режима самоизоляции, введенного по случаю борьбы с коронавирусом, сообщает в среду управление судебного департамента региона.
РИА Новости 03:16
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
По словам Пескова, президент обратится к гражданам перед совещанием с членами правительства, которое начнется около 15:00 мск.
РБК 06:33
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости вчера в 06:24
Энергетика
Россия не спасла свою нефть от падения цен
Сделка ОПЕК+, в рамках которой Россия пошла на максимальное сокращение добычи нефти, не спасла российский сорт Urals от падения цен.
Lenta.ru 06:41
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Общество
В Петушинском районе Владимирской области введут особый режим
Согласно подписанному Сипягиным документу, на период действия комплекса особого режима "запрещается въезд в Петушинский район и выезд из него граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в границах территории с особым режимом".
РИА Новости 05:04
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта опубликовала пикантные фото с афроамериканцем
Снимки получились весьма пикантными: Эрика страстно обнимала бойфренда, демонстрируя изгибы тела в мини-платье.
StarHit.ru вчера в 11:00
Общество
Где в Смоленской области выявили новых больных коронавирусом
В Рославльском – по-прежнему 2, в Ярцевском – 1. Не изменилось число больных и в областном центре: в Смоленске – 11, из них 1 скончался, еще 1 выздоровел.
Рабочий путь (г. Смоленск) вчера в 05:01
Игры
Анонсирована стратегия в стиле «Цивилизации» с династиями королей
Еще в 2018 году дизайнер предыдущих частей «Цивилизации» Сорен Джонсон объявил о новой исторической игре жанра 4X со своей инди-командой Mohawk Games.
Ридус 05:45
Фигурное катание
Косторная заявила, что сначала не придала особого значения приостановке тренировок
Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, как в группе тренера Этери Тутберидзе сначала отреагировали на приостановку тренировок в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 06:16
Происшествия
СК завершил расследование дела пилота сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100
RT на русском 06:09
Религия
Митрополит Кирилл пригласил уральцев на Пасхальное богослужение онлайн
Накануне праздника Пасхи митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился к мирянам и священнослужителям.
Уральский меридиан 06:34
Игры
Sony подарит трилогию Uncharted и Journey всем владельцам PS4
Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что Sony подарит трилогию Uncharted и Journey всем владельцам PS4.
Piter.tv вчера в 14:31
Общество
В России создали карту бизнеса, терпящего бедствие
Любой предприниматель может самостоятельно внести данные на карту: адрес, описание проблемы, количество рабочих мест, находящихся под угрозой сокращения, а также меры, которые помогут спасти бизнес.
Свойкировский.рф 04:35
Футбол
«Барселона» и «Челси» могут обменяться футболистами
Испанский футбольный клуб «Барселона» и английский «Челси» могут обменяться футболистами во время летнего трансферного окна из-за финансовых трудностей на фоне пандемии коронавируса.
News.ru 06:55
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 13 апреля в 08:42
Общество
Доктор Комаровский рассказал о риске заражения коронавирусом
Знаменитый врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему не все люди заражаются COVID-19 после тесного контакта с больными.
Волга-Медиа вчера в 22:18
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Происшествия
В Калуге умер первый человек с коронавирусом
В Калужской области зарегистрирована первая смерть пациента с коронавирусом, сообщил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в Instagram.
Коммерсантъ 05:04
Политика
Трамп прекратил финансирование ВОЗ
Трамп заявил, что американские налогоплательщики вносили 400-500 млн долларов в год в бюджет ВОЗ, а Китай – 40 млн долларов.
Взгляд.ру вчера в 19:05
Общество
В Кремле прокомментировали введение пропускного режима в Москве
Ранее мэр Москвы подписал указ о введении на территории города спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным.
РИА Новости 05:49
Общество
В России коронавирус может сойти на нет в июне, заявил эксперт
Коронавирус в России может закончиться к началу или середине июня, такой вывод можно сделать исходя из накопленного опыта, заявил академик РАН, пульмонолог, заведующего кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, Александр Чучалин.
РИА Новости 05:29
Кино
Сэм Рэйми подтвердил, что снимет «Доктора Стрэнджа 2»
Рэйми имеет в виду момент в фильме с Тоби Магуайером, когда редактор The Daily Bugle Джей Джеймсон пытается придумать, как в СМИ назвать нового злодея Отто Октавиуса.
Киноафиша России 03:47
Наука
Магнитные наночастицы отрегулировали работу надпочечников крыс
Ученые из США и Швейцарии под руководством Полины Аникеевой из Массачусетского технологического института активировали термочувствительные каналы в надпочечниках крыс с помощью магнитных наночастиц.
N+1 вчера в 09:02
Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:07
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню
На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su 03:00
Общество
Ведущий с «России-1» возглавит штаб по информированию о коронавирусе
Российский врач и телеведущий Александр Мясников станет официальным представителем информационного центра по отслеживанию ситуации с коронавирусом.
Компания 06:49