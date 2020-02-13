Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

с чего всё началось

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

Политика США ввели санкции против трёх организаций из России Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Политика Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие Ядерное оружие может однажды стать неэффективным и бессмысленным, над чем сейчас работают зарубежные эксперты, но у России, в свою очередь, появилось гиперзвуковое оружие, сказал президент России Владимир Путин.

Общество Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.

Экономика Набиуллина: сделка по Сбербанку не окажет значимого влияния на рубль Сделка по смене контролирующего акционера Сбербанка не окажет значимого влияния на курс рубля, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи руководства регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией "Россия".

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.

Общество Число заболевших коронавирусом на Diamond Princess продолжает расти Минздрав Японии проинформировал СМИ о положительных результатах анализов на коронавирус нового типа у еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, заблокированного в порту Йокогама на карантин.

Здоровье В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.

Политика Путин заявил о необходимости закрепить индексацию пенсий в Конституции В Конституции надо обязательно прописать положение об индексации пенсий, чтобы не было никакой лазейки этого не делать, заявил президент РФ Владимир Путин.

Происшествия Под Псковом при ДТП погибли восемь человек Восемь человек погибли в результате лобового столкновения микроавтобуса и фуры на трассе в Псковской области.

Авто Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley.