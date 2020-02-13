Экономика
RT на русскомМишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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Происшествия
Полиция закрыла дело против жительницы Химок, ранившей насильника
Уголовное дело против жительницы подмосковного города Химки Дарьи Агений, которую обвинили в нанесении ран ножом мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать в Туапсе, прекратили за отсутствием состава преступления, сообщил РИА Новости ее адвокат Евгений Саломатов.
Политика
Мишустин предложил оптимизировать штат министерств и ведомств
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил министерства и ведомства до 1 апреля представить предложения по оптимизации структуры и численности своих организаций, передает «Интерфакс».
Происшествия
Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену
Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли 8 человек
В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Наука
Химические антидепрессанты заменят почвенными бактериями
Ученые обнаружили их натуральный и безопасный аналог – почвенные бактерии.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Происшествия
В Петербурге врач подал в суд на сбежавшую из-под карантина пациентку
В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск от главного санитарного врача города к пациентке, которая ранее сбежала из-под карантина по коронавирусу.
Политика
США начали поиск переговорщика с Россией по контролю над вооружениями
4 ноября Трамп заявил журналистам, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и некоторыми другими возможными игроками новый договор по контролю над вооружениями.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Общество
ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова
Экономика
Глазьев: политика правительства и ЦБ превратила Россию в «дойную корову»
По мнению Глазьева, Россию кризис касается как «периферию западной экономики».
Армия и оружие
Кремль ответил на заявление Эрдогана о нападениях в Сирии
Дмитрий Песков опроверг слова Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Россию и Сирию в убийстве мирных жителей в Идлибе.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Шоу-бизнес
Мила Йовович рассказала о болезни младшей дочери
Актриса Мила Йовович, которая недавно стала матерью в третий раз, написала в соцсетях о том, что ей пришлось задержаться в клинике из-за проблем со здоровьем у ее новорожденной, которую назвали Ошин.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Общество
В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Экономика
В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ
Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с канадской миллионершей
Артист Прохор Шаляпин подтвердил, что он встречается с миллионершей по имени Татьяна.
Игры
Ubisoft анонсировала новую игру в серии Prince of Persia — головоломку для VR-устройств
Ubisoft представила Prince of Persia: The Dagger of Time — кооперативную головоломку в виртуальной реальности.
Общество
ФСБ потребовала у интернет-сервисов доступ к перепискам россиян
Письма от федеральной службы безопасности летом 2019 года получили десятки интернет-сервисов, в том числе «Авито», «Хабр» и Rutube.
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» пожаловался на задержку премии за сделку с РФ
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что ему задерживают выплату премии за соглашения с "Газпромом".