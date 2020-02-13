Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

с чего всё началось

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

Политика Трамп не возражает против вывода войск США с Филиппин Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами во время приема в Белом доме президента Эквадора Ленина Морено, заявил, что не имеет возражения против разрыва соглашения с Филиппинами об иностранных вооруженных силах.

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