Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

с чего всё началось

Россияне собираются брать деньги на него из материнского капитала (20% опрошенных), с продажи другого имущества (13%) и через потребительский кредит (10%). Только 6% россиян могут накопить на первый взнос по ипотеке в течение одного года. Ранее, 7 февраля, ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых.

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