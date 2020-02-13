Экономика

Газета.RuГазета.RuМишустин признал дороговизну ипотеки для россиян

Россияне собираются брать деньги на него из материнского капитала (20% опрошенных), с продажи другого имущества (13%) и через потребительский кредит (10%). Только 6% россиян могут накопить на первый взнос по ипотеке в течение одного года. Ранее, 7 февраля, ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых.
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с чего всё началось

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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Бремя пришло: как правительство решит вопрос доступности ипотеки

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Мишустин назвал ипотеку в России «очень дорогой»

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