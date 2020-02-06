Общество

RT на русскомRT на русскомМишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными

Штрафы для автомобилистов, предлагаемые новым проектом Кодекса об административных правонарушениях, непосильны для граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством.
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Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы

RT на русском08:03

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Российская газета04:53

Мишустин счел непосильными штрафы, предложенные в проекте нового КоАП

Интерфакс04:38

Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов

ТАСС04:32

Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными

РИА Новости04:32

Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов за нарушение ПДД

Будущее России. Национальные проекты04:22

Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов

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