Общество
RT на русскомМишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными
Штрафы для автомобилистов, предлагаемые новым проектом Кодекса об административных правонарушениях, непосильны для граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством.
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Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов за нарушение ПДД
Будущее России. Национальные проекты04:22
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Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
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Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский назвал алкогольный напиток, являющийся самым опасным для здоровья человека.
Экономика
En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд
Как будет устроена сделка En + с ВТБ Для выкупа доли ВТБ, который был вторым по размеру акционером компании, после Дерипаски, En + привлекла кредит Сбербанка на сумму до 110,6 млрд руб. ($1,75 млрд по курсу ЦБ на 6 февраля).
Спорт
Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой
Российские СМИ в четверг сообщили о попытке суицида четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой.
Политика
В Верховной Раде пролилась кровь Тимошенко
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Кихира лидирует после короткой программы на Турнире 4-х континентов
Японская фигуристка Рика Кихира захватила лидерство после короткой программы на Турнире четырех континентов, который проходит в Сеуле.
Политика
Врио главы Чувашии возглавит правительство республики
Врио главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку правительство республики 31 января, но на встрече с членами республиканского кабинета министров попросил руководителей министерств и ведомств исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
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Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Происшествия
В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма
Мужчина и женщина погибли во время шторма в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве вора в законе Япончика
Политика
Путин оценил идею возвращения системы распределения в вузы
Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос о возможном возвращении системы распределения в вузы.
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Кино
Сэм Рэйми может снять сиквел «Доктора Стрэнджа»
Режиссер трилогии "Человек-паук" Сэм Рэйми ведет переговоры со студией Marvel о съемках сиквела "Доктора Стрэнджа".
Общество
Моор объяснил, почему Тюмень выбрали для эвакуации граждан из Китая
Тюменская область была выбрана зоной карантина для эвакуации граждан из Китая, так как оказалась наиболее готовым для этого регионом, сообщил в четверг в ходе ответа на вопросы жителей региона губернатор Тюменской области Александр Моор.
Общество
Жан-Поль Готье объяснил «некрасивость» русских мужчин
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Политика
Польша отказалась от российского угля
Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.
Общество
Журнал Time поместил на обложку Си Цзиньпина в медицинской маске
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера портрет председателя КНР Си Цзиньпина, на котором китайский лидер изображен в медицинской маске.
Общество
Музей в Казани закрыли из-за свадебных торжеств дочери министра
Сама Ирада Аюпова не стала отрицать, что свадьба её дочери действительно отмечалась в галерее современного искусства, но по её мнению "все было в рамках закона".
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
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Дарья Мороз рассказала, почему развелась с Богомоловым
Сама артистка откровенно рассказала о разводе с режиссером. По словам Дарьи Мороз, именно она стала инициатором разрыва.
Политика
Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке
Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Политика
Зеленский дал два дня на принятие закона о продаже земли
Украинский президент Владимир Зеленский поручил депутатам от партии "Слуга народа", чтобы закон о продаже земли был принят в течение двух дней.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Общество
Дания обсуждает с Nord Stream 2 варианты завершения Северного потока-2
Москва, 6 фев - ИА Neftegaz.RU.Датское энергетическое агентство (ДЭА) продолжает обсуждать с Nord Stream 2 варианты завершения строительства магистрального газопровода (МГП) Северный поток-2.