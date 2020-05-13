Общество

РБКРБКМишустин назвал предложенный Путиным пакет мер поддержки самым дорогим

Пакет мер для поддержки граждан и экономики в период эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 стал самым большим как по финансовым показателям, так и по кругу людей, которых он затронет.
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Мишустин: новый пакет поддержки граждан и экономики стал самым затратным

Вести.Ru06:19

Мишустин анонсировал самый дорогой антикоронавирусный пакет поддержки. За сутки 2 миллиона человек обратились за выплатой на ребенка

Фонтанка.Ру05:48

Мишустин: Новый пакет поддержки граждан и экономики — самый дорогой

РЕН ТВ06:05

Мишустин рассказал о новом пакете помощи гражданам и экономике

RT на русском05:48

Мишустин назвал предложенный Путиным пакет мер поддержки самым дорогим

РБК06:15

Мишустин: новый пакет поддержки граждан и экономики станет самым дорогим

Комсомольская правда05:32

Мишустин оценил новый пакет поддержки граждан и экономики

Известия05:12
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Общество

В России перенесли сроки проведения ЕГЭ

Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране.
РИА Новости 09:16
1K
Общество

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
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Здоровье

Названа группа людей c наиболее сильным иммунитетом к коронавирусу

Ученые выяснили, что иммунитет к коронавирусу сильнее у людей старшего возраста, которые перенесли тяжелое течение COVID-19.
Доктор вчера в 06:35
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Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
1K
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,2K
Общество

В Мурманской области медикам заплатили обещанную президентом надбавку только за проведенное с больными коронавирусом время

Министр здравоохранения Дмитрий Панычев заявил, что расчеты были сделаны с ошибкой, а медики должны получать доплаты за все рабочее время, вне зависимости от контакта с больными.
7х7 10:43
1
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
5,8K
Единоборства

Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу

Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов.
ФАН 11 мая в 21:57
1
Общество

Собянин объявил о доплатах соцработникам и врачам интернатов

В Москве из-за угрозы коронавируса дополнительные выплаты получат социальные работники, которые взаимодействуют непосредственно с людьми, и врачи психоневрологических интернатов, домов престарелых, стационарных учреждений семьи и детства.
РБК 11:20
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Общество

Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах

На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 20:54
3,3K
Политика

В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса

В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
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Общество

Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса

Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
РИА Новости 09:35
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Футбол

Заразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии

Владелец «Спартака» Леонид Федун, который попал в больницу с заражением коронавирусом, рассказал о своем состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 13:28
9
Политика

Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на выборах

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о возможности голосования на выборах и референдумах в России по почте и дистанционно.
Известия 08:39
2,8K
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
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Транспорт

Госдума временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра

Государственная дума РФ во втором чтении временно разрешила приобретать водителям полис ОСАГО без техосмотра транспортного средства.
ПолитРоссия вчера в 06:54
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
1
Авто

Новый Chevrolet Tahoe стал патрульным перехватчиком

Компания Chevrolet представила полицейские модификации внедорожника Tahoe нового поколения, дебютировавшего в конце прошлого года.
AutoNews вчера в 12:07
3
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
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Происшествия

СКР не признал действия сестер Хачатурян самообороной

Следственный комитет России (СКР) отказался переквалифицировать действия обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян на необходимую оборону, сообщил адвокат Алексей Липцер.
Коммерсантъ 06:12
198
Армия и оружие

США возобновят военные учения в Европе, несмотря на коронавирус

Газета.Ru 09:19
1
Политика

В конгресс США внесли резолюцию о «нарушении прав человека в России»

В конгресс США внесена резолюция, осуждающая «нарушения прав человека в России», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 01:44
4,2K
Общество

В Москве оставили возможность оформить цифровой пропуск через СМС

Мэр Москвы Сергей Собянин сохранил возможность оформления цифровых пропусков для передвижения по городу с помощью СМС (ранее столичные власти намеревались отказаться от этой опции).
Росбалт вчера в 14:09
410
Общество

Выплаты по 10 тысяч рублей дают на детей с 3 до 16 лет включительно?

На единовременные выплаты по 10 тысяч рублей имеют право дети старше трёх лет и достигшие 16-летия не раньше 11 мая 2020 года.
Аргументы и Факты - Ставрополь 10:19
Происшествия

Самолет «Зенита» вернулся в Пулково из-за срабатывания датчика

РБК 11:12
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Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
195
Общество

Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его

Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны.
РБК 10:16
5
Общество

Сбербанк продлил обслуживание банковских карт с истекшим сроком

«С 13 мая по картам, срок действия которых истёк в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 11:34
1
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
3,3K
Армия и оружие

Коронавирус срывает маски: Кремлю нечем прикрыть свой позор

Сообщается, что всего России будет передано пять миллионов медицинских масок, а также медицинская марля в целях борьбы с коронавирусом COVID-19.
Свободная Пресса 10:39
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 из-за обнаружения у него COVID-19 исполняющим обязанности назначен Андрей Белоусов.
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