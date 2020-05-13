Общество
РБКМишустин назвал предложенный Путиным пакет мер поддержки самым дорогим
Пакет мер для поддержки граждан и экономики в период эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 стал самым большим как по финансовым показателям, так и по кругу людей, которых он затронет.
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 12:12, Ашберн
Общество
В России перенесли сроки проведения ЕГЭ
Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране.
РИА Новости 09:16
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Здоровье
Названа группа людей c наиболее сильным иммунитетом к коронавирусу
Ученые выяснили, что иммунитет к коронавирусу сильнее у людей старшего возраста, которые перенесли тяжелое течение COVID-19.
Доктор вчера в 06:35
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Общество
В Мурманской области медикам заплатили обещанную президентом надбавку только за проведенное с больными коронавирусом время
Министр здравоохранения Дмитрий Панычев заявил, что расчеты были сделаны с ошибкой, а медики должны получать доплаты за все рабочее время, вне зависимости от контакта с больными.
7х7 10:43
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Единоборства
Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу
Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов.
ФАН 11 мая в 21:57
Общество
Собянин объявил о доплатах соцработникам и врачам интернатов
В Москве из-за угрозы коронавируса дополнительные выплаты получат социальные работники, которые взаимодействуют непосредственно с людьми, и врачи психоневрологических интернатов, домов престарелых, стационарных учреждений семьи и детства.
РБК 11:20
Общество
Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах
На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 20:54
Политика
В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
Общество
Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса
Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
РИА Новости 09:35
Футбол
Заразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии
Владелец «Спартака» Леонид Федун, который попал в больницу с заражением коронавирусом, рассказал о своем состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 13:28
Политика
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на выборах
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о возможности голосования на выборах и референдумах в России по почте и дистанционно.
Известия 08:39
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Транспорт
Госдума временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра
Государственная дума РФ во втором чтении временно разрешила приобретать водителям полис ОСАГО без техосмотра транспортного средства.
ПолитРоссия вчера в 06:54
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
Авто
Новый Chevrolet Tahoe стал патрульным перехватчиком
Компания Chevrolet представила полицейские модификации внедорожника Tahoe нового поколения, дебютировавшего в конце прошлого года.
AutoNews вчера в 12:07
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Происшествия
СКР не признал действия сестер Хачатурян самообороной
Следственный комитет России (СКР) отказался переквалифицировать действия обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян на необходимую оборону, сообщил адвокат Алексей Липцер.
Коммерсантъ 06:12
Политика
В конгресс США внесли резолюцию о «нарушении прав человека в России»
В конгресс США внесена резолюция, осуждающая «нарушения прав человека в России», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 01:44
Общество
В Москве оставили возможность оформить цифровой пропуск через СМС
Мэр Москвы Сергей Собянин сохранил возможность оформления цифровых пропусков для передвижения по городу с помощью СМС (ранее столичные власти намеревались отказаться от этой опции).
Росбалт вчера в 14:09
Общество
Выплаты по 10 тысяч рублей дают на детей с 3 до 16 лет включительно?
На единовременные выплаты по 10 тысяч рублей имеют право дети старше трёх лет и достигшие 16-летия не раньше 11 мая 2020 года.
Аргументы и Факты - Ставрополь 10:19
Общество
Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его
Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны.
РБК 10:16
Общество
Сбербанк продлил обслуживание банковских карт с истекшим сроком
«С 13 мая по картам, срок действия которых истёк в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 11:34
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Армия и оружие
Коронавирус срывает маски: Кремлю нечем прикрыть свой позор
Сообщается, что всего России будет передано пять миллионов медицинских масок, а также медицинская марля в целях борьбы с коронавирусом COVID-19.
Свободная Пресса 10:39