Общество
РБКМишустин назвал предложенный Путиным пакет мер поддержки самым дорогим
Пакет мер для поддержки граждан и экономики в период эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 стал самым большим как по финансовым показателям, так и по кругу людей, которых он затронет.
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Общество
В Москве аннулировали 60 тысяч электронных пропусков
Власти Москвы аннулировали больше 60 тысяч электронных пропусков у пациентов с коронавирусом и ОРВИ, пишет ТАСС со ссылкой на столичный Департамент информационных технологий.
Газета.Ru 10:16
Здоровье
Александр Гусев объяснил необходимость продления ограничений в Воронежской области
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объяснил продление ограничительных мероприятий из-за коронавирусной инфекции.
РИА Воронеж 09:27
Кино
Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино
Газета.Ru 10:09
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Общество
Сдача ЕГЭ пройдет по единому расписанию во всех регионах России
Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) пройдет по единому расписанию во всех регионах России.
Известия 10:04
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
Гаджеты
Главу компании Xiaomi поймали на использовании iPhone
Через некоторое время глава китайской компании удалил пост, и переопубликовал его со смартфона Xiaomi.
Astera 09:15
Политика
Трамп прервал пресс-конференцию, повздорив с журналистами
Американский президент Дональд Трамп устроил перебранку с журналистами и прервал пресс-конференцию, сообщает агентство AP.
МИР 24 вчера в 03:04
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Происшествия
На Украине две девушки поджарили сосиски на Вечном огне
В украинском городе Белая Церковь две девушки жарили сосиски на Вечном огне, сообщает «Страна.ua».
Lenta.ru 07:16
Общество
Минкомсвязь сообщила о стабилизации работы портала госуслуг
Минкомсвязь увеличила мощности портала госуслуг после рекордного увеличения нагрузки на него из-за запуска сервиса по оформлению выплат 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет.
Коммерсантъ 10:07
Общество
У Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга из Mortal Kombat 3
Mortal Kombat 11: Aftermath выходит 26 мая на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС.
Игромания.ру 09:40
Здоровье
В Ростовской области выявили 87 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Ростовской области подтвердилось еще 87 случаев коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:56
Наука
Стволовые клетки могут откладывать свою смерть
Как обнаружили специалисты из Корнеллского университета, стволовые клетки способны задерживать собственную смерть, чтобы активировать регенерацию.
Хайтек+ 10 мая в 06:20
Культура
Объявлено новое расписание воронежского Платоновфеста
Организаторы Международного Платоновского фестиваля огласили новое расписание на официальном сайте "Платоновфест".
Ревизор.ру 07:45
Общество
В Ростовской области в ближайшие сутки ожидаются заморозки
Заморозки обещают в Ростовской области в ближайшие сутки. Экстренное предупреждение сделали в ГУ МЧС по Ростовской области.
Московский Комсомолец 05:19
Общество
Собянин анонсировал скорое открытие МФЦ
Градоначальник в среду встретился с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтерами проекта "Мой социальный помощник".
Интерфакс 08:47
Кино
Слух: во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из «Повстанцев»
По данным канала Kessel Run Transmissions, во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из мультсериала «Повстанцы» — Сабин Врен.
Игромания.ру 11 мая в 08:05
Шоу-бизнес
Дочь заразившегося коронавирусом Пескова рассказала о своем состоянии
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своем самочувствии после того, как ее отца госпитализировали с коронавирусом.
Культуромания вчера в 12:30
Здоровье
962 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 07:00
Общество
В России увеличилась смертность от алкоголя во время пандемии
Во время пандемии коронавирусной инфекции участились случаи смерти россиян от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем.
Известия 07:27
Общество
Мишустин рассчитывает на активизацию работы по выплатам медикам
Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что Минздрав активизирует работу по выплатам медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, а руководители регионов страны также проявят большую активность в этом вопросе.
РИА Новости 06:14
Политика
Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
Общество
Кабмин утвердил дополнительные выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
Национальная служба новостей вчера в 02:14
Происшествия
Следовавший из Петербурга в Уфу самолет «России» подал сигнал тревоги
Вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу самолет авиакомпании "Россия" возвращается в Пулково — экипаж подал сигнал тревоги, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Вести.Ru 10:21
Общество
Описаны последствия отказа Швеции вводить карантин
Последствия политики местных властей описал проживающий в этой стране кинопродюсер и бизнесмен Сэм Клебанов в «Сноб Медиа».
Lenta.ru 10:21
Общество
Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
Известия 09:59
Космос
Япония поможет Мьянме запустить космический спутник
Мьянма запустит свой первый спутник в 2021 году с помощью Японии.
ИА Красная Весна 10:23
Политика
В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова
В Facebook заявили, что Instagram-аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова был заблокирован из-за санкций против него, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:02