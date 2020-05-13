Общество

РБКРБКМишустин назвал предложенный Путиным пакет мер поддержки самым дорогим

Пакет мер для поддержки граждан и экономики в период эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 стал самым большим как по финансовым показателям, так и по кругу людей, которых он затронет.
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Мишустин: новый пакет поддержки граждан и экономики стал самым затратным

Вести.Ru06:19

Мишустин оценил новый пакет поддержки граждан и экономики

Известия05:12

Мишустин: Новый пакет поддержки граждан и экономики — самый дорогой

РЕН ТВ06:05

Мишустин рассказал о новом пакете помощи гражданам и экономике

RT на русском05:48

Мишустин анонсировал самый дорогой антикоронавирусный пакет поддержки. За сутки 2 миллиона человек обратились за выплатой на ребенка

Фонтанка.Ру05:48

Мишустин: новый пакет поддержки граждан и экономики станет самым дорогим

Комсомольская правда05:32

Мишустин назвал предложенный Путиным пакет мер поддержки самым дорогим

РБК06:15
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 10:39, Ашберн
Общество

В Москве аннулировали 60 тысяч электронных пропусков

Власти Москвы аннулировали больше 60 тысяч электронных пропусков у пациентов с коронавирусом и ОРВИ, пишет ТАСС со ссылкой на столичный Департамент информационных технологий.
Газета.Ru 10:16
Здоровье

Александр Гусев объяснил необходимость продления ограничений в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объяснил продление ограничительных мероприятий из-за коронавирусной инфекции.
РИА Воронеж 09:27
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Кино

Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино

Газета.Ru 10:09
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
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Общество

Сдача ЕГЭ пройдет по единому расписанию во всех регионах России

Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) пройдет по единому расписанию во всех регионах России.
Известия 10:04
Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
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Гаджеты

Главу компании Xiaomi поймали на использовании iPhone

Через некоторое время глава китайской компании удалил пост, и переопубликовал его со смартфона Xiaomi.
Astera 09:15
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Политика

Трамп прервал пресс-конференцию, повздорив с журналистами

Американский президент Дональд Трамп устроил перебранку с журналистами и прервал пресс-конференцию, сообщает агентство AP.
МИР 24 вчера в 03:04
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Общество

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
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Происшествия

На Украине две девушки поджарили сосиски на Вечном огне

В украинском городе Белая Церковь две девушки жарили сосиски на Вечном огне, сообщает «Страна.ua».
Lenta.ru 07:16
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Общество

Минкомсвязь сообщила о стабилизации работы портала госуслуг

Минкомсвязь увеличила мощности портала госуслуг после рекордного увеличения нагрузки на него из-за запуска сервиса по оформлению выплат 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет.
Коммерсантъ 10:07
2
Общество

У Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга из Mortal Kombat 3

Mortal Kombat 11: Aftermath выходит 26 мая на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС.
Игромания.ру 09:40
Здоровье

В Ростовской области выявили 87 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Ростовской области подтвердилось еще 87 случаев коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:56
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Наука

Стволовые клетки могут откладывать свою смерть

Как обнаружили специалисты из Корнеллского университета, стволовые клетки способны задерживать собственную смерть, чтобы активировать регенерацию.
Хайтек+ 10 мая в 06:20
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Культура

Объявлено новое расписание воронежского Платоновфеста

Организаторы Международного Платоновского фестиваля огласили новое расписание на официальном сайте "Платоновфест".
Ревизор.ру 07:45
10
Общество

В Ростовской области в ближайшие сутки ожидаются заморозки

Заморозки обещают в Ростовской области в ближайшие сутки. Экстренное предупреждение сделали в ГУ МЧС по Ростовской области.
Московский Комсомолец 05:19
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Киберспорт

В AC: Valhalla вернётся летальность атаки скрытым клинком

Чемпионат 05:28
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Общество

Собянин анонсировал скорое открытие МФЦ

Градоначальник в среду встретился с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтерами проекта "Мой социальный помощник".
Интерфакс 08:47
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Кино

Слух: во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из «Повстанцев»

По данным канала Kessel Run Transmissions, во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из мультсериала «Повстанцы» — Сабин Врен.
Игромания.ру 11 мая в 08:05
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Шоу-бизнес

Дочь заразившегося коронавирусом Пескова рассказала о своем состоянии

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своем самочувствии после того, как ее отца госпитализировали с коронавирусом.
Культуромания вчера в 12:30
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Здоровье

962 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 07:00
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Общество

В России увеличилась смертность от алкоголя во время пандемии

Во время пандемии коронавирусной инфекции участились случаи смерти россиян от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем.
Известия 07:27
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Общество

Мишустин рассчитывает на активизацию работы по выплатам медикам

Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что Минздрав активизирует работу по выплатам медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, а руководители регионов страны также проявят большую активность в этом вопросе.
РИА Новости 06:14
10
Политика

Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
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Общество

Кабмин утвердил дополнительные выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
Национальная служба новостей вчера в 02:14
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Происшествия

Следовавший из Петербурга в Уфу самолет «России» подал сигнал тревоги

Вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу самолет авиакомпании "Россия" возвращается в Пулково — экипаж подал сигнал тревоги, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Вести.Ru 10:21
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Общество

Описаны последствия отказа Швеции вводить карантин

Последствия политики местных властей описал проживающий в этой стране кинопродюсер и бизнесмен Сэм Клебанов в «Сноб Медиа».
Lenta.ru 10:21
Общество

Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
Известия 09:59
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Космос

Япония поможет Мьянме запустить космический спутник

Мьянма запустит свой первый спутник в 2021 году с помощью Японии.
ИА Красная Весна 10:23
Политика

В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

В Facebook заявили, что Instagram-аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова был заблокирован из-за санкций против него, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:02
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