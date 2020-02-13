Экономика
Deita.ruМишустин назвал российскую ипотеку очень дорогой
На заседании Правительства РФ 13 февраля премьер-министр Михаил Мишустин назвал ипотеку в стране слишком дорогой – даже несмотря на снижение ставок, сообщает ИА DEITA.
Читать в источнике
Оценить2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 285
Наука
Американцы нашли связь между популяциями лягушек и змей
Американские ученые доказали, что между популяциями змей и лягушек в панамских лесах существует взаимосвязь.
Культура
«Слабое звено» возвращается: до премьеры остались считанные часы
Легендарное шоу «Слабое звено» возвращается на экраны спустя 15 лет уже сегодня на телеканале «МИР».
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Экономика
Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Происшествия
В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра
Рейсовый автобус сбил амурского тигра на севере Приморского края в районе села Гоголевка, после чего тигр ушел в лес, сообщил ТАСС директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Общество
Российские туристы покинули лайнер Westerdam в камбоджийском порту
Все семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam.
Общество
Российский губернатор назвал вещь страшнее коррупции
Губернатор Костромской области Сергей Ситников назвал вещь, которая, по его мнению, страшнее коррупции.
Музыка
Названы самые популярные видео YouTube за 15 лет
Финансы
Индекс доллара США достиг лучших показателей с 2015 года
Американский доллар продемонстрировал самые лучшие показатели на начало года за последние пять лет по сравнению с другими значимыми валютами мира из топ-10, сообщает Bloomberg.
Политика
Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Армия и оружие
«Сжег 21 самолет»: советский ас рассказал, как сбивал американцев
Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов корреспондент РИА Новости встретился с одним из них — генерал-майором авиации в отставке Сергеем Крамаренко — и узнал, как показали себя советские асы в боях с американцами.
Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Футбол
Гвардиола не собирается уходить из «Манчестер Сити»
Пятая команда АПЛ может получить путёвку в ЛЧ из-за бана "Манчестер Сити" Гвардиола может покинуть "Манчестер Сити" после окончания текущего сезона Президент Примеры поддержал решение УЕФА об отстранении "Манчестер Сити" от еврокубков УЕФА выгоняет "Ман Сити" из еврокубков.
Экономика
Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%
В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
Общество
Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку
До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Биатлон
Йоханнес Бё раскритиковал Логинова после его победы на чемпионате мира
Восьмикратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё считает, что россиянин Александр Логинов после победы в спринте на ЧМ-2020 поступил неразумно, отказавшись от общения с прессой в микст-зоне.
Политика
Глава МИД Белоруссии ответил на вопрос о «дружбе с США» против России
Белоруссия не будет "дружить" с какой-либо страной против другой, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью газете "Известия".
Общество
Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала
Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
Политика
Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США
Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.
Футбол
«Ливерпуль» одержал 17-ю победу подряд в АПЛ
«Ливерпуль» одержал победу над «Норвич Сити» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Авто
Названы три надежные подержанные иномарки
Спорт
Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м
Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити в забеге на 1000 м. Его время – 1 минута 5,697 секунды, что является новым мировым рекордом.