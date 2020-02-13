Экономика
Deita.ruМишустин назвал российскую ипотеку очень дорогой
На заседании Правительства РФ 13 февраля премьер-министр Михаил Мишустин назвал ипотеку в стране слишком дорогой – даже несмотря на снижение ставок, сообщает ИА DEITA.
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Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Технологии
Стала известна себестоимость консоли PlayStation 5
Напомним, Sony зачастую выводит свои новые консоли весной, но ценник на PlayStation 5 могут озвучить уже до конца февраля.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Аллегрову на фото без парика
Поклонники российской певицы Ирины Аллегровой не сразу узнали артистку на фотографии без парика, сообщает пресса.
Кино
«Соник в кино» выступил в первый день проката хуже «Хищных птиц»
В первый день проката в США фильм «Соник в кино» собрал всего около $3 млн. Об этом 14 февраля сообщил портал Deadline.
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Авто
Новый Volkswagen Polo впервые заметили в России
Новоиспеченный лифтбек Volkswagen Polo, первая информация о котором появилась в начале февраля, уже тестируют в России.
Технологии
В США создан браслет, заглушающий все микрофоны вокруг
Принцип действия браслета основан на том, что большинство микрофонов в потребительских устройствах преобразуют ультразвуковой сигнал в звуковой диапазон.
Политика
В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
Политика
Власти Костромы пояснили шутку губернатора о коррупции
Слова губернатора Костромской области Сергея Ситникова о "страшной" борьбе с коррупцией прокомментировали в его пресс-службе.
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
Спорт
Большунов стал вторым в гонке преследования на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в гонке преследования на многодневке "Ски Тур", которая проходит в Эстерсунде.
Политика
Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
Политика
Французский политик предложил «вышвырнуть» Павленского из страны
Французский парламентарий Брюно Кестель заявил, что российского художника-акциониста Петра Павленского следует «вышвырнуть» из страны после публикации им компрометирующего видео с участием Бенджамена Гриво.
Политика
Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес
Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Шоу-бизнес
В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера.
Биатлон
Экхофф ответила Резцовой по поводу медицинской поддержки
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф отметила, что слышала слова трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.
Экономика
Углепром Кузбасса готовится к массовым сокращениям
Российский углепром, большая часть которого нынче сосредоточена в Кузбассе, в кризисе и в расстройстве.
Шоу-бизнес
Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»
Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
Политика
Рухани призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности по Сирии
Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул важность соблюдения Турцией договоренностей, которые были достигнуты в результате трехсторонних переговоров Москвы, Тегерана и Анкары в Сочи.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично обратилась к Джигарханяну
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская впервые после развода решилась на сенсационное признание.
Космос
Эксперты оценили опасность космического мусора для МКС
Происшествия
В ДТП под Саратовом погиб младенец
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, один из которых опрокинулся в кювет, в результате погиб младенец, еще четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Общество
Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»
Что еще известно: Ранее в поддержку фигурантов дела выступили российские кинематографисты, ученые и научные журналисты.