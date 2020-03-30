Коронавирус

Национальная служба новостейНациональная служба новостейМишустин назвал самые пострадавшие от коронавируса отрасли экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал отрасли отечественной экономики, по которым сильнее всего ударила эпидемия коронавируса COVID-19. Глава правительства отметил транспортную сферу, в том числе рынок авиаперевозок.
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Экономист оценил меры по поддержке бизнеса в России

RT на русском10:26

Мишустин назвал отрасли, которые надо спасать во время коронавируса

Фонтанка.Ру03:46

Мишустин назвал пострадавшие от коронавируса отрасли

РБК03:20

Правительство поддержит отрасли, наиболее пострадавшие из-за коронавируса

Коммерсантъ02:49

Названы наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики России

Lenta.ru08:12

Счет пошел на триллионы: сколько российский бизнес потеряет из-за пандемии

Forbes28 марта в 14:06

В России сформировали список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Известия Удмуртской Республики28 марта в 07:30
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Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева показала свое фото без макияжа

Время Н 09:29
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантинных мер

Российское правительство одобрило поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность за нарушение карантинных мер, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 05:07
Футбол

«Астон Вилла» оштрафовала Грилиша за нарушение карантина

Руководство "Астон Виллы" оштрафовало капитана команды Джека Грилиша за нарушение режима карантина в рамках борьбы с коронавирусом, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
РИА Новости 15:34
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM 14:27
Политика

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

RT на русском 18:53
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

«Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора», — говорится в заявлении.
RT на русском 20:36
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета вчера в 13:06
Наука

Ученым удалось найти способ борьбы с устойчивыми бактериями

В рамках недавно проведенного исследования специалистам удалось найти способ, который позволяет так изменять существующие антибиотики, чтобы они могли эффективно бороться с устойчивыми бактериями.
Goroday.ru 28 марта в 02:18
Шоу-бизнес

Божена Рынска показала фото дочери от Малашенко

Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска впервые показала свою новорожденную дочь - появившуюся на свет спустя год после преждевременной смерти отца.
Московский Комсомолец 07:03
Общество

Правительство России уточнило перечень товаров первой необходимости

Правительство России уточнило список непродовольственных товаров первой необходимости, исключив из перечня табачные изделия и автомобильные запчасти.
Известия вчера в 22:40
Авто

Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 дебютировала на видео

В китайских автосалонах в ближайшее время появится нелицензионная копия японского полноразмерного внедорожника Toyota Land Cruiser 200 под названием Hengtian L4600.
32CARS.ru 04:31
Общество

В России за сутки коронавирусом заразились 302 человека

За последние сутки на территории России выявлено 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 35 регионах.
Пятый канал 06:28
Энергетика

Bloomberg: Норвегия окажет влияние на «нефтяную войну»

Увеличение добычи нефти на крупнейшем в Норвегии месторождении Йохан Свердруп в Северном море может оказать значительное давление на цены, пишет информагентство Bloomberg.
Газета.Ru 12:20
Футбол

Пеп Гвардиола: мы вернемся сильнее, добрее и немного толще

Напомним, что на прошлой неделе наставник «Манчестер Сити» пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом в Каталонии.
ODDS.ru 11:53
Политика

Верховная рада разрешила продажу сельхозземель

В ночь на вторник, 31 марта, Верховная рада Украины во втором чтении одобрила закон об открытии рынка сельскохозяйственных земель.
Известия 17:59
Игры

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru 10:40
Происшествия

В Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом

Российская газета 15:27
Общество

Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
Известия 03:24
Общество

Врио главы Иркутской области рекомендовал жителям не покидать дома

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратился к жителям региона с просьбой не покидать дома, за исключением случаев крайней необходимости.
РИА Новости 08:32
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС 19:25
Экономика

ЦБ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

Банк России с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, сообщил регулятор.
Коммерсантъ 12:53
Общество

Российский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач.
Lenta.ru 00:40
Здоровье

Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой

Министерству здравоохранения РФ предлагают признать профессиональную непригодность Вероники Скворцовой — экс-министра, ныне — руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) из-за ее заявления о разработке в РФ «четырехместных» аппаратов ИВЛ.
Росбалт 07:02
Общество

В мэрии назвали пути распространения коронавируса в Москве

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что ежедневно численность заболевших коронавирусом в столице увеличивается, вирус передаётся через горожан, которые не ездили в другие страны.
RT на русском 16:35
Происшествия

Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении средств

Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении денег молодёжных организаций, сообщили в Министерстве внутренних дел.
RT на русском 03:34
Общество

В Ленобласти ввели ограничение на выезд за пределы района проживания

Власти Ленинградской области с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ввели ограничение на выезд за пределы района проживания.
RT на русском 11:01
Экономика

Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 04:39
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru 14:10
Общество

Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.
РИА Новости вчера в 20:42
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