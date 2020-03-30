Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал отрасли отечественной экономики, по которым сильнее всего ударила эпидемия коронавируса COVID-19. Глава правительства отметил транспортную сферу, в том числе рынок авиаперевозок.

Общество Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантинных мер Российское правительство одобрило поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность за нарушение карантинных мер, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Общество Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.

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