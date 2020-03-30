В првительстве назвали наиболее пострадавших из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса отрасли экономики России. Об этом отмечается в пресс-релизе кабмина, передает Интерфакс. Всем перечисленным отраслям будет оказана первоочередная адресная поддержка государства.

Названы наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли

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