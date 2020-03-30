Коронавирус
МонаВистаНазваны наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли
В првительстве назвали наиболее пострадавших из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса отрасли экономики России. Об этом отмечается в пресс-релизе кабмина, передает Интерфакс. Всем перечисленным отраслям будет оказана первоочередная адресная поддержка государства.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
В России сформировали список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Известия Удмуртской Республики28 марта в 07:30
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 06:51, Ашберн
Спорт
Олимпийская чемпионка Резцова отказалась соблюдать карантин
Еще ранее против карантина выступал прославленный фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, который называл коронавирус "полнейшей чушью" и утверждал, что "от обычного гриппа и туберкулеза больше людей умирает".
Общество
В России за сутки коронавирусом заразились 500 человек
За предыдущие сутки в России выявлено заражение коронавирусной инфекцией сразу 500 человек, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.
Общество
Предустановку российского ПО на гаджеты отсрочат на полгода
Госдума поменяла срок вступления в силу требования о предустановке российских приложений на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Политика
Россия прислала в США самолет с медоборудованием
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Экономика
Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам
Государственная Дума приняла закон, согласно которому НДФЛ со ставкой 13% с годовых доходов граждан по вкладам, превышающих сумму, которую можно получить при размещении миллиона рублей под ключевую ставку Центробанка.
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Общество
В Минздраве допустили скорый пик заболеваемости коронавирусом в России
К настоящему моменту общее количество заболевших коронавирусом в России достигло 2337.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Общество
Ушел из жизни автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин
Москва, 31 марта 2020, 11:31 — REGNUM В возрасте 95 лет скончался драматург Леонид Зорин. Об этом вдова драматурга сообщила ТАСС.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Общество
Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-CoV (ближневосточного респираторного синдрома).
Общество
Карантин введен в семи из восьми СИЗО Москвы
Карантин из-за коронавирусной инфекции ввели во всех следственных изоляторах (СИЗО) Москвы, кроме изолятора № 7 в Капотне (улица Верхние Поля).
Общество
«Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции
В субботу, 28 марта, индекс самоизоляции в среднем по российским городам-миллионникам составил 3 балла.
Политика
МИД Германии и Франции выдвинули требования России по Донбассу
Главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив ле Дриан сделали совместное заявление, сообщив, что власти Народных Республик Донбасса препятствовали работе наблюдателей ОБСЕ "под прикрытием пандемии коронавируса", передает DW.
Общество
На Ставрополье ввели режим самоизоляции граждан
Власти Ставропольского края приняли решение ввести режим самоизоляции для большинства жителей в регионе.
Общество
В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин
Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
Политика
Рада приняла закон о продаже земли на Украине
Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года, сообщает "Страна.ua".
Политика
Украина может ослабить карантин для спасения экономики
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Общество
Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков
Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
Происшествия
В России задержали рейс из-за чихнувшего пассажира
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали рейс из-за чихнувшего пассажира.
Шоу-бизнес
Себя без макияжа показала Наталья Бочкарева
На своей странице в Instagram Наталья Бочкарева разместила снимок, на котором запечатлена без макияжа.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Кино
Кинокритик посоветовала идеальный фильм к просмотру в самоизоляции
Кинокритик Элли Геммилл посоветовала в самоизоляции посмотреть триллер «Война миров Z» от режиссера Марка Форстера.
Общество
Крупные ритейлеры перестанут принимать наличные
Компании запретят принимать наличные или банковские карты.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
500 новых случаев заражения коронавирусом выявлены за последние сутки в 24 регионах, заявили в оперативном штабе Москвы.
Общество
Сроки вступительных экзаменов перенесены из-за коронавируса
Минобрнауки перенесет вступительные экзамены в вузы из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
Кино
Названы новые детали киновселенной Бэтмена и Супермена
Трансляция состоялась на минувших выходных. Режиссер раскрыл некоторые детали особого видения мира своей киновселенной.
Здоровье
В России создали новый аппарат ИВЛ сразу для нескольких пациентов
Федеральное медико-биологическое агентство разработало опытные образцы аппаратов искусственной вентиляции легких.