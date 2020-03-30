Коронавирус

МонаВистаМонаВистаНазваны наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли

В првительстве назвали наиболее пострадавших из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса отрасли экономики России. Об этом отмечается в пресс-релизе кабмина, передает Интерфакс. Всем перечисленным отраслям будет оказана первоочередная адресная поддержка государства.
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Экономист оценил меры по поддержке бизнеса в России

RT на русскомвчера в 10:26

Названы наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики России

Lenta.ruвчера в 08:12

Кабмин окажет адресную помощь бизнесу в нескольких сферах из-за коронавируса

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Мишустин назвал пострадавшие от коронавируса отрасли

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Правительство поддержит отрасли, наиболее пострадавшие из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 02:49

Счет пошел на триллионы: сколько российский бизнес потеряет из-за пандемии

Forbes28 марта в 14:06

В России сформировали список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Известия Удмуртской Республики28 марта в 07:30
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Спорт

Олимпийская чемпионка Резцова отказалась соблюдать карантин

Еще ранее против карантина выступал прославленный фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, который называл коронавирус "полнейшей чушью" и утверждал, что "от обычного гриппа и туберкулеза больше людей умирает".
Газета.Ru 29 марта в 15:18
Общество

В России за сутки коронавирусом заразились 500 человек

За предыдущие сутки в России выявлено заражение коронавирусной инфекцией сразу 500 человек, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.
РБК 05:21
Общество

Предустановку российского ПО на гаджеты отсрочат на полгода

Госдума поменяла срок вступления в силу требования о предустановке российских приложений на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Российская газета 06:23
Политика

Россия прислала в США самолет с медоборудованием

Газета.Ru вчера в 18:33
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Экономика

Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам

Государственная Дума приняла закон, согласно которому НДФЛ со ставкой 13% с годовых доходов граждан по вкладам, превышающих сумму, которую можно получить при размещении миллиона рублей под ключевую ставку Центробанка.
РИА Оренбуржье 06:01
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество

В Минздраве допустили скорый пик заболеваемости коронавирусом в России

К настоящему моменту общее количество заболевших коронавирусом в России достигло 2337.
Известия 06:04
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество

Ушел из жизни автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин

Москва, 31 марта 2020, 11:31 — REGNUM В возрасте 95 лет скончался драматург Леонид Зорин. Об этом вдова драматурга сообщила ТАСС.
REGNUM 04:31
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус

В Роспотребнадзоре отметили, что новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-CoV (ближневосточного респираторного синдрома).
RT на русском вчера в 20:36
Общество

Карантин введен в семи из восьми СИЗО Москвы

Карантин из-за коронавирусной инфекции ввели во всех следственных изоляторах (СИЗО) Москвы, кроме изолятора № 7 в Капотне (улица Верхние Поля).
Известия 06:37
Общество

«Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции

В субботу, 28 марта, индекс самоизоляции в среднем по российским городам-миллионникам составил 3 балла.
Банки.ру вчера в 07:03
Политика

МИД Германии и Франции выдвинули требования России по Донбассу

Главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив ле Дриан сделали совместное заявление, сообщив, что власти Народных Республик Донбасса препятствовали работе наблюдателей ОБСЕ "под прикрытием пандемии коронавируса", передает DW.
ИА Новороссия 04:52
Происшествия

В Пензе скончался пациент с выявленным заражением коронавирусом

REGNUM 05:26
Общество

На Ставрополье ввели режим самоизоляции граждан

Власти Ставропольского края приняли решение ввести режим самоизоляции для большинства жителей в регионе.
Российская газета 06:38
Общество

В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин

Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
REGNUM 06:13
Политика

Рада приняла закон о продаже земли на Украине

Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года, сообщает "Страна.ua".
Газета.Ru вчера в 17:54
Политика

Украина может ослабить карантин для спасения экономики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Газета.Ru 03:22
Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
РИА Новости 05:26
Происшествия

В России задержали рейс из-за чихнувшего пассажира

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали рейс из-за чихнувшего пассажира.
Lenta.ru 06:02
Шоу-бизнес

Себя без макияжа показала Наталья Бочкарева

На своей странице в Instagram Наталья Бочкарева разместила снимок, на котором запечатлена без макияжа.
Privet-Rostov.ru 05:49
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Кино

Кинокритик посоветовала идеальный фильм к просмотру в самоизоляции

Кинокритик Элли Геммилл посоветовала в самоизоляции посмотреть триллер «Война миров Z» от режиссера Марка Форстера.
ToDay News Ufa вчера в 01:49
Общество

Крупные ритейлеры перестанут принимать наличные

Компании запретят принимать наличные или банковские карты.
Прецедент-Новосибирск вчера в 21:45
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

500 новых случаев заражения коронавирусом выявлены за последние сутки в 24 регионах, заявили в оперативном штабе Москвы.
ФАН 05:29
Общество

Сроки вступительных экзаменов перенесены из-за коронавируса

Минобрнауки перенесет вступительные экзамены в вузы из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
Газета.Ru 03:38
Кино

Названы новые детали киновселенной Бэтмена и Супермена

Трансляция состоялась на минувших выходных. Режиссер раскрыл некоторые детали особого видения мира своей киновселенной.
iReactor 06:28
Здоровье

В России создали новый аппарат ИВЛ сразу для нескольких пациентов

Федеральное медико-биологическое агентство разработало опытные образцы аппаратов искусственной вентиляции легких.
Сибмеда вчера в 01:10
Как работают Яндекс.Новости?
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