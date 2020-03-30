Коронавирус

Национальная служба новостейНациональная служба новостейМишустин назвал самые пострадавшие от коронавируса отрасли экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал отрасли отечественной экономики, по которым сильнее всего ударила эпидемия коронавируса COVID-19. Глава правительства отметил транспортную сферу, в том числе рынок авиаперевозок.
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Мишустин назвал отрасли, которые надо спасать во время коронавируса

Фонтанка.Ру03:46

Мишустин назвал пострадавшие от коронавируса отрасли

РБК03:20

Правительство России окажет помощь в первую очередь пострадавшим от пандемии коронавируса отраслям

Комсомольская правда02:31

Мишустин рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса в период пандемии

Газета.Ru02:54

Правительство поддержит транспортную отрасль, общепит и туризм

Будущее России. Национальные проекты02:50

Правительство поддержит отрасли, наиболее пострадавшие из-за коронавируса

Коммерсантъ02:49

Кабмин окажет адресную помощь бизнесу в нескольких сферах из-за коронавируса

Известия03:03
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 18:27, Ашберн
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru вчера в 05:12
Футбол

Месси объявил о сокращении зарплат футболистов «Барселоны» на 70%

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в своем инстаграме опубликовал заявление о сокращении зарплат игроков каталонского клуба:Многое было сказано в этот непростой период.
Soccer.ru 08:05
Политика

Путин дал поручения полпредам по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин дал своим полпредам в федеральных округах новые поручения в связи с коронавирусом, а также призвал россиян проявить заботу о старшем поколении.
Lenta.ru 09:18
Общество

В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом

РИАМО 14:45
Космос

Роскосмос показал закат Луны из космоса

Фотография демонстрирует явление лунного заката или «исчезающую Луну».
V-kosmose.com 28 марта в 11:25
Наука

Представление о ранней истории Марса изменили метеориты

Rusargument 17:30
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru 17:09
Происшествия

В Петербурге обнаружили троих разносчиков коронавируса

В Петербурге обнаружили троих жителей России, которые приехали из разных уголков нашей страны, но не соблюдали режим самоизоляции.
Петербургский дневник 17:24
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM 14:27
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 16:15
Здоровье

Еще две петербургские больницы начали прием больных пневмонией

Еще два петербургских медицинских учреждения перепрофилировались для лечения внебольничной пневмонии – это госпиталь для ветеранов войн на Старорусской улице и городская многопрофильная больница №2. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе Смольного.
Piter.tv 05:46
Общество

Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом

Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
Известия 15:55
Общество

В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля

Оперативный штаб по коронавирусу в Москве откорректировал информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, уточнив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".
РИА Новости 12:02
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском 18:15
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК 13:43
Общество

В Петербурге ввели режим полной изоляции

В Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса COVID-19 до 5 апреля введен режим самоизоляции для всех жителей, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Газета.Ru 15:49
Общество

Режим самоизоляции введен в Коми

С 31 марта до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа на территории Коми автомобильным транспортом не ведутся.
КомиОнлайн 17:23
Общество

Жителям Рязанской области запретили покидать дома

В Рязанской области вводится режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник 30 марта глава региона.
Российская газета 08:41
Общество

С 30 марта режим самоизоляции вводится для всех москвичей

В Москве разворачивают умную систему контроля соблюдения домашнего режима. Собянин подчеркнул, что постепенно контроль будет ужесточаться.
Зеленоград сегодня вчера в 15:55
Шоу-бизнес

Барбара Пино вернулась в шоу «Холостяк»

Антон Криворотов заявил, что в случае ухода с шоу "Холостяк" Барбары Пино сам покинет реалити Как итог — после романтического свидания Барбара поняла, что готова и дальше бороться за сердце Антона, и вернулась в шоу во время очередной церемонии.
Вокруг ТВ вчера в 15:00
Общество

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.
Екатеринбург-ТВ 10:03
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Происшествия

В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина

Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
REGNUM 14:16
Армия и оружие

Российская военная «угроза» пугает Литву сильнее коронавируса

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в связи с эпидемией коронавируса возросла военная угроза со стороны Российской Федерации.
Военное дело 10:45
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Энергетика

Эр-Рияд назвал цифру прироста экспорта нефти в мае

Саудовская Аравия в мае намерена увеличить экспорт нефти до рекордных 10,6 млн баррелей в сутки.
Известия 07:38
Политика

Госдума может принять проект расширения полномочий правительства

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
РИА Новости 04:38
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Футбол

Transfermarkt обновил стоимость З. Бакаева и Малкома

Портал Transfermarkt обновил стоимость полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева и бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома.
Чемпионат 15:12
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