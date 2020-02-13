Экономика

Lenta.ruLenta.ruМишустин назвал способы снижения ставки по ипотеке

Снизить уровень ставок по ипотечным кредитам в России можно, лишив банки возможности накручивать ставку, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 13 февраля, на заседании правительства, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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