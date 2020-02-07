Экономика

Piter.tvPiter.tvМишустин назвал способы увеличить темпы роста ВВП России

Мишустин назвал способы увеличить темпы роста ВВП России. Премьер-министр РФ заявил, что по итогам 2020 года страна увеличит данный показатель. Об этом чиновник заявил на совещании членов кабинета министров при участии президента России Владимира Путина.
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Мишустин рассказал, как ускорить рост ВВП России

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Экзитпол: правящая партия Азербайджана получает большинство на выборах

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Первый заместитель председатель правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что официальный Минск обращается к России с просьбой о смягчении условий кредита, выданного на строительство БелАЭС.
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Число заболевших коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, стоящего на карантине в Иокогаме, продолжает расти.
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По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
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В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
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Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки самолета в Усинске

По факту жесткой посадки самолета в Усинске возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
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В Киеве за русский язык жестоко избили женщину

Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
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Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.
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Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу

Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
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В Городце погиб ребенок, выкатившийся на дорогу на «ватрушке»

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«Следствие вели» - авторская документальная передача Леонида Каневского.
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Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
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Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше

Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
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В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
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МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

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Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
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Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

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«Локомотив» по пенальти переиграл «Ростов» на турнире в Катаре

Московский "Локомотив" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ростов" в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре.
Газета.Ru 12:07
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Российские гимнастки победили на московском этапе серии Гран-при

Российские гимнастки победили во всех упражнениях на московском этапе серии Гран-при.
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Школьница из Томска получила от Стивена Кинга право на экранизацию

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Правила выдачи льготных лекарств ужесточили в России

Отмечается, что ужесточен контроль над выдачей лекарств.
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«„СКИФ“ — это лакмусовая бумажка того, что мы можем сделать»

Без губернаторов никак На приуроченную к Дню российской науки пресс-конференцию Александр Сергеев примчался сразу же после совместного заседания Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию, посвященного повышению роли субъектов.
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Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский политик и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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