Экономика
Piter.tvМишустин назвал способы увеличить темпы роста ВВП России
Мишустин назвал способы увеличить темпы роста ВВП России. Премьер-министр РФ заявил, что по итогам 2020 года страна увеличит данный показатель. Об этом чиновник заявил на совещании членов кабинета министров при участии президента России Владимира Путина.
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Экономика
Минск просит Россию смягчить условия кредита на строительство БелАЭС
Первый заместитель председатель правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что официальный Минск обращается к России с просьбой о смягчении условий кредита, выданного на строительство БелАЭС.
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По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
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По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
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В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
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Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
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Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки самолета в Усинске
По факту жесткой посадки самолета в Усинске возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
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Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу
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В Курске снимают «Следствие вели»
«Следствие вели» - авторская документальная передача Леонида Каневского.
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Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
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В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
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Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Технологии
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Шведская компания Ericsson объявила, что пропустит мероприятие MWC 2020 из-за продолжающейся эпидемии коронавируса.
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Футбол
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Российские гимнастки победили во всех упражнениях на московском этапе серии Гран-при.
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Отмечается, что ужесточен контроль над выдачей лекарств.
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«„СКИФ“ — это лакмусовая бумажка того, что мы можем сделать»
Без губернаторов никак На приуроченную к Дню российской науки пресс-конференцию Александр Сергеев примчался сразу же после совместного заседания Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию, посвященного повышению роли субъектов.