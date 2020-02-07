Экономика
Piter.tvМишустин назвал способы увеличить темпы роста ВВП России
Мишустин назвал способы увеличить темпы роста ВВП России. Премьер-министр РФ заявил, что по итогам 2020 года страна увеличит данный показатель. Об этом чиновник заявил на совещании членов кабинета министров при участии президента России Владимира Путина.
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Происшествия
До десяти увеличилось число жертв беспорядков на юге Казахстана
Количество погибших в результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана увеличилось до десяти человек, сообщил телеканал "Хабар 24".
Происшествия
Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве
Наука
Смартфоны могут быть причиной рака щитовидной железы
С помощью анкетрирования и динамического наблюдения за участниками исследования, было установлено, что чрезмерное использование смартфона статистически увеличивает шансы на возникновение рака в два раза.
Политика
Экс-президент Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
Бывший президент Польши Лех Валенса поиронизировал над идеей властей Польши добиться репараций от России за советские годы.
Единоборства
Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
Общество
Генконсул рассказал о программе года побратимских обменов РФ и Японии
Следующая встреча сопредседателей российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам может состояться в мае этого года в Саппоро, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в этом городе Сергей Марин.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Армия и оружие
В Афганистане обстреляли американских военных
Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника.
Политика
В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
Футбол
«Локомотив» сменил технического спонсора
Источник сообщает, что новым техническим спонсором московского «Локомотива» со следующего сезона станет Аdidas.Отметим, что с лета 2018 года экипировку железнодорожникам поставляет фирма Under Armour.Adidas уже снаряжал «Локомотив» в 1989 и 1993 годах, а также в периоды 2005—2010 и 2014–2018 гг.
Гаджеты
OPPO Reno3 Vitality Edition доступен для предзаказа
В интернет-магазине китайского производителя стал доступен для предзаказа смартфон OPPO Reno3 Vitality Edition.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение невесте в студии НТВ
Футбол
В финале Суперкубка Японии игроки не забили пенальти девять раз подряд
Спорт
Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
Общество
Врач рассказал, можно ли компенсировать недосып в выходные
Чтобы не было дефицита сна, важно соблюдать график и не отклоняться от него в выходные, рассказал "АиФ" президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов.
Общество
Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае
Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса возросло до 811
Согласно новой информации, заражены вирусом более 37,1 тысячи человек, при этом более 6 тысяч из них находятся в тяжелом состоянии.
Шоу-бизнес
Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ
Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.
Общество
Самолет МЧС доставил в Китай гуманитарную помощь
Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева: «Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым»
Лера Кудрявцева уже почти семь лет счастливо живет в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, которому родила дочь Марию два года назад.
Политика
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Экономика