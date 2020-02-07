Экономика

Piter.tvPiter.tvМишустин назвал способы увеличить темпы роста ВВП России

Мишустин назвал способы увеличить темпы роста ВВП России. Премьер-министр РФ заявил, что по итогам 2020 года страна увеличит данный показатель. Об этом чиновник заявил на совещании членов кабинета министров при участии президента России Владимира Путина.
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Мишустин назвал меры, которые позволят увеличить темпы роста ВВП

Мой Брянск06 февраля в 02:52

Мишустин нашел способы увеличить темпы роста ВВП России

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Мишустин назвал способы увеличить темпы роста ВВП России

Piter.tv06 февраля в 04:01

Мишустин озвучил план по увеличению российского ВВП

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Мишустин назвал меры для роста ВВП России

Хакасия-Информ05 февраля в 20:42

Мишустин рассказал, за счет чего можно ускорить рост ВВП России

REGNUM05 февраля в 20:41

Мишустин перечислил шаги, которые позволят поднять темпы роста ВВП

ФАН05 февраля в 18:47
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Происшествия

Власти Таиланда рассказали о мотивах устроившего стрельбу военного

RT на русском 03:04
Происшествия

До десяти увеличилось число жертв беспорядков на юге Казахстана

Количество погибших в результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана увеличилось до десяти человек, сообщил телеканал "Хабар 24".
Интерфакс 00:32
Происшествия

Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве

Discover24 вчера в 03:02
Кино

Мутант из «Людей Икс» впервые появится в сиквеле «Капитана Марвел»

VSE42.RU 02:25
Наука

Смартфоны могут быть причиной рака щитовидной железы

С помощью анкетрирования и динамического наблюдения за участниками исследования, было установлено, что чрезмерное использование смартфона статистически увеличивает шансы на возникновение рака в два раза.
ИнфоСМИ вчера в 03:51
Политика

Экс-президент Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса поиронизировал над идеей властей Польши добиться репараций от России за советские годы.
Российская газета 01:25
Единоборства

Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
News.ru 00:12
Общество

Генконсул рассказал о программе года побратимских обменов РФ и Японии

Следующая встреча сопредседателей российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам может состояться в мае этого года в Саппоро, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в этом городе Сергей Марин.
РИА Новости 02:10
Здоровье

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Газета.Ru вчера в 10:58
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Армия и оружие

В Афганистане обстреляли американских военных

Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника.
РИА Новости вчера в 15:03
Политика

В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы

Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
РИА Новости вчера в 15:08
Футбол

«Локомотив» сменил технического спонсора

Источник сообщает, что новым техническим спонсором московского «Локомотива» со следующего сезона станет Аdidas.Отметим, что с лета 2018 года экипировку железнодорожникам поставляет фирма Under Armour.Adidas уже снаряжал «Локомотив» в 1989 и 1993 годах, а также в периоды 2005—2010 и 2014–2018 гг.
Soccer.ru 03:28
Гаджеты

OPPO Reno3 Vitality Edition доступен для предзаказа

В интернет-магазине китайского производителя стал доступен для предзаказа смартфон OPPO Reno3 Vitality Edition.
OAnews вчера в 10:08
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ вчера в 00:29
Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение невесте в студии НТВ

НТВ вчера в 08:09
Футбол

В финале Суперкубка Японии игроки не забили пенальти девять раз подряд

Metaratings вчера в 13:34
Происшествия

Названа причина крушения вертолета депутата Хайруллина

Lenta.ru 03:29
Спорт

Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

Чемпионат вчера в 10:02
Общество

Врач рассказал, можно ли компенсировать недосып в выходные

Чтобы не было дефицита сна, важно соблюдать график и не отклоняться от него в выходные, рассказал "АиФ" президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов.
РИА Новости 01:21
Общество

Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Известия 01:47
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса возросло до 811

Согласно новой информации, заражены вирусом более 37,1 тысячи человек, при этом более 6 тысяч из них находятся в тяжелом состоянии.
RuNews24.ru вчера в 21:36
Шоу-бизнес

Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ

Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.
Gazeta.SPb 07 февраля в 16:15
Общество

Джеки Чан пообещал 1 млн юаней за лекарство от коронавируса

Газета.Ru 01:27
Кино

Эксперт: «Оскар» за лучший фильм получит «1917»

REGNUM 02:19
Общество

Самолет МЧС доставил в Китай гуманитарную помощь

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь, сообщается на сайте ведомства.
РБК вчера в 21:55
Общество

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
РИА Новости вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева: «Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым»

Лера Кудрявцева уже почти семь лет счастливо живет в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, которому родила дочь Марию два года назад.
StarHit.ru вчера в 15:00
Политика

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru 07 февраля в 21:21
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русском 07 февраля в 15:53
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Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский политик и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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