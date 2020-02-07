Экономика

Piter.tvPiter.tvМишустин назвал способы увеличить темпы роста ВВП России

Мишустин назвал способы увеличить темпы роста ВВП России. Премьер-министр РФ заявил, что по итогам 2020 года страна увеличит данный показатель. Об этом чиновник заявил на совещании членов кабинета министров при участии президента России Владимира Путина.
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Мишустин озвучил план по увеличению российского ВВП

Слово и Дело02:33

Мишустин назвал способы увеличить темпы роста ВВП России

ГлобалМСК.ру05 февраля в 17:36

Мишустин назвал способы увеличить темпы роста ВВП России

Piter.tv06 февраля в 04:01

Мишустин назвал меры для роста ВВП России

Хакасия-Информ05 февраля в 20:42

Мишустин рассказал, за счет чего можно ускорить рост ВВП России

REGNUM05 февраля в 20:41

Мишустин перечислил шаги, которые позволят поднять темпы роста ВВП

ФАН05 февраля в 18:47

Мишустин нашел способы увеличить темпы роста ВВП России

Актуальные Новости06 февраля в 09:40
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Происшествия

МВД Казахстана назвало причину массовых беспорядков

РИА Новости 03:25
Происшествия

СМИ сообщили о завершении карантина на лайнере World Dream в Гонконге

Свыше 1,8 тысячи пассажиров и почти столько же членов экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного под карантин в терминале Гонконга "Кай Так", уже в воскресенье смогут покинуть судно, так как случаев заражения новым типом коронавируса не выявлено, сообщает газета South China Morning Post.
РИА Новости 03:39
Происшествия

Устроившего стрельбу в Таиланде военного ликвидировали

Lenta.ru вчера в 21:19
Авто

Toyota RAV4 вышла на 1 место по итогам продаж за январь

Высокий интерес потребителей к кроссоверу позволил марке Toyota в январе показать внушительные для рынка темпы роста +20,4%, в то время как лучшие показатели других компаний из ТОП-10 не превысили отметку в +7,5%. По итогам января было реализовано 6 405 машин Toyota.
SpeedMe 07 февраля в 13:29
Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия вчера в 20:58
Общество

Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье в Москве

Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье, 9 февраля, в Москве.
Эхо Москвы вчера в 06:33
Единоборства

Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
News.ru 00:12
Политика

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
РБК 07 февраля в 08:25
Происшествия

Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе

Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Газета.Ru 05:06
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.
Российская газета 02:16
Спорт

Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 километров с общего старта свободным стилем.
Вести.Ru 05:08
Политика

Валенса высмеял требование Польшей репараций от России

Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Газета.Ru 03:37
Общество

В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина

В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Российская газета вчера в 08:00
Здоровье

Число новых заражений коронавирусом вне Хубэя упало на 43%

Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV по всему Китаю вне провинции Хубэй в последнюю неделю снизилось почти на 43 процента, заявил представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.
Sibnet Новости 05:01
Политика

На Украине остались недовольны решением Совета Европы

Принятое Комитетом министров Совета Европы решение о процедуре реагирования на нарушения уставных обязательств станами-членами организации разочаровало Украину.
REGNUM вчера в 17:09
Происшествия

Задержаны подозреваемые в стрельбе в Мукачево - СМИ

В результате спецоперации в Закарпатье украинскими силовиками были задержаны два автомобиля с вооруженными людьми, которые могут быть причастны к перестрелке в Мукачево.
Украина.ру 01:52
Общество

Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест

РИА Новости 04:24
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Шоу-бизнес

Джонни Депп показал суду 87 видео с нападающей Эмбер Херд

Джонни Депп показал в суде 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых показал агрессивное поведение своей бывшей жены Эмбер Херд.
Pravda.Ru вчера в 03:48
Хоккей

Ковальчук принес победу «Монреалю» в матче против «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" оказался сильнее "Торонто Мэйпл Лифс".
Газета.Ru вчера в 21:55
Происшествия

В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы

Газета.Ru 07 февраля в 08:21
Происшествия

На Кольцовском тракте такси врезалось в фуру, два человека погибли

По информации Отделения пропаганды ОГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу, 30-летний водитель «Фольксваген Поло», с обозначениями службы такси, при движении по Кольцовскому тракту со стороны Екатеринбурга в сторону Кольцово врезался в движущийся впереди грузовой «МАЗ».
Kursk.com 04:08
Футбол

СМИ назвали технического спонсора «Локомотива» на следующий сезон

Как сообщает Sport24, новым техническим спонсором железнодорожников с сезона-2020/21 станет компания Adidas, которая уже была экипировщиком красно-зелёных в 1989 и 1993 годах, а также в периоды с 2005-го по 2010-й и с 2014-го по 2018-й.
RT на русском 03:54
Шоу-бизнес

Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой

Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.
StarHit.ru вчера в 12:00
Армия и оружие

Эрдоган выдвинул ультиматум по сирийской провинции Идлиб

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул руководству Сирии ультиматум по провинции Идлиб.
Политическая Экспертиза 07 февраля в 01:10
Энергетика

Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию

Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Челябинцы вышли на митинг против карантинного центра

REGNUM 03:57
Энергетика

Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ

Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.
REGNUM вчера в 14:14
Общество

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
РИА Новости вчера в 12:40
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
REGNUM 07 февраля в 05:32
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Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский политик и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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