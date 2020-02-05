Экономика
Piter.tvМишустин назвал способы увеличить темпы роста ВВП России
Мишустин назвал способы увеличить темпы роста ВВП России. Премьер-министр РФ заявил, что по итогам 2020 года страна увеличит данный показатель. Об этом чиновник заявил на совещании членов кабинета министров при участии президента России Владимира Путина.
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Шоу-бизнес
Актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве
Футбол
Семин рассказал, когда может завершить карьеру
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, где он находит мотивацию для дальнейшей работы в 72 года.
Кино
Netflix назвала запрещённые в разных странах фильмы и сериалы
Netflix обнародовала список сериалов, фильмов и шоу, которые в период с 2015 по 2020 год были запрещены по требованию правительств ряда стран.
Спорт
Тренер гимнастки Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида
Происшествия
Главу УФСИН по Северной Осетии арестовали по делу о растрате
Происшествия
В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны ВС Украины территории республики.
Авто
Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили
Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
Футбол
Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире
Политика
Путин и Лукашенко провели второй раунд переговоров
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели второй раунд переговоров.
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Армия и оружие
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.
Политика
Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ
«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
Гаджеты
Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone
По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.
Общество
Посольство: россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии
Россиян нет среди 41 нового зараженного коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, сообщило российское посольство.
Общество
Врач дала рекомендации касательно длительности дневного сна
Глава Российского общества сомнологов Роман Борзунов рассказал, каким по длительности должен быть дневной сон.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Общество
В американском казино около 200 человек заразились норовирусом
После посещения казино в США около 200 человек заразились норовирусом. Об этом сообщает местный телеканал WVUE.
Политика
Уволен сотрудник Белого дома, выступивший с показаниями против Трампа
Эксперт по Украине из Совета национальной безопасности США Александр Виндман уволен, передает РИА Новости сообщение Белом доме.
Происшествия
Президент Казахстана сообщил о групповой драке на юге страны
Массовая потасовка на юге Казахстана не осталась без внимания президента страны Касыма-Жомарта Токаева.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман раскрыл размер своей пенсии
В начале февраля свои пенсии раскрыли также Евгений Петросян и Регина Дубовицкая.
Шоу-бизнес
Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере
Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Политика
В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
Общество
Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек
Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 722, заражены более 34,5 тысяч человек, выздоровели и выписаны 2050 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Происшествия
При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек
Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.