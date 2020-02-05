Экономика

Piter.tvPiter.tvМишустин назвал способы увеличить темпы роста ВВП России

Мишустин назвал способы увеличить темпы роста ВВП России. Премьер-министр РФ заявил, что по итогам 2020 года страна увеличит данный показатель. Об этом чиновник заявил на совещании членов кабинета министров при участии президента России Владимира Путина.
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Мишустин рассказал, как поднять ВВП

ГЛАС.RU05 февраля в 10:52

Мишустин рассказал, за счет чего можно ускорить рост ВВП России

REGNUM05 февраля в 20:41

Мишустин перечислил шаги, которые позволят поднять темпы роста ВВП

ФАН05 февраля в 18:47

Мишустин назвал меры для ускорения роста ВВП

Капитал страны05 февраля в 11:31

Мишустин назвал способы увеличить темпы роста ВВП России

Piter.tv06 февраля в 04:01

Названы способы добиться ускорения роста экономики РФ

Росбалт05 февраля в 10:36

Мишустин назвал меры, которые позволят увеличить темпы роста ВВП

РИА Новости05 февраля в 08:29
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Шоу-бизнес

Актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве

BFM.ru вчера в 10:18
Футбол

Семин рассказал, когда может завершить карьеру

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, где он находит мотивацию для дальнейшей работы в 72 года.
Матч ТВ вчера в 15:37
Кино

Netflix назвала запрещённые в разных странах фильмы и сериалы

Netflix обнародовала список сериалов, фильмов и шоу, которые в период с 2015 по 2020 год были запрещены по требованию правительств ряда стран.
Life.ru вчера в 21:11
Спорт

Тренер гимнастки Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида

Говорит Москва 06 февраля в 07:47
Происшествия

Главу УФСИН по Северной Осетии арестовали по делу о растрате

Коммерсантъ вчера в 15:47
Происшествия

В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Lenta.ru вчера в 11:31
Армия и оружие

В ЛНР сообщили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны ВС Украины территории республики.
РИА Новости вчера в 23:26
Авто

Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили

Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.
Tvoe-avto.com вчера в 15:23
Здоровье

Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
РИА Новости вчера в 22:07
Футбол

Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Народные новости вчера в 21:48
Происшествия

В Кузбассе автобус с детской спортивной командой попал в ДТП

РБК вчера в 10:21
Политика

Путин и Лукашенко провели второй раунд переговоров

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели второй раунд переговоров.
ТАСС вчера в 12:04
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
РБК 06 февраля в 06:29
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Армия и оружие

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.
Известия вчера в 20:47
Политика

Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ

«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
РБК вчера в 16:26
Гаджеты

Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone

По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.
Retailer.ru вчера в 12:38
Общество

Посольство: россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии

Россиян нет среди 41 нового зараженного коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, сообщило российское посольство.
РИА Новости вчера в 04:42
Общество

Врач дала рекомендации касательно длительности дневного сна

Глава Российского общества сомнологов Роман Борзунов рассказал, каким по длительности должен быть дневной сон.
News.ru вчера в 09:47
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия вчера в 19:55
Общество

В американском казино около 200 человек заразились норовирусом

После посещения казино в США около 200 человек заразились норовирусом. Об этом сообщает местный телеканал WVUE.
Газета.Ru вчера в 23:08
Политика

Уволен сотрудник Белого дома, выступивший с показаниями против Трампа

Эксперт по Украине из Совета национальной безопасности США Александр Виндман уволен, передает РИА Новости сообщение Белом доме.
Российская газета вчера в 17:01
Происшествия

Президент Казахстана сообщил о групповой драке на юге страны

Массовая потасовка на юге Казахстана не осталась без внимания президента страны Касыма-Жомарта Токаева.
iReactor вчера в 17:45
Шоу-бизнес

Юлий Гусман раскрыл размер своей пенсии

В начале февраля свои пенсии раскрыли также Евгений Петросян и Регина Дубовицкая.
RuNews24.ru вчера в 20:43
Шоу-бизнес

Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере

Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Московский Комсомолец вчера в 09:08
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Политика

В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета

Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
ТАСС вчера в 14:58
Общество

Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
REGNUM вчера в 06:54
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек

Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 722, заражены более 34,5 тысяч человек, выздоровели и выписаны 2050 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости вчера в 19:40
Происшествия

При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек

Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.
RT на русском 05 февраля в 13:24
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Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский политик и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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