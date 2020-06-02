Экономика
Российская газетаМишустин назвал стоимость реализации плана по восстановлению экономики
Мишустин сообщил, что в течение полутора месяцев кабмин внесет предложения на совет по стратегическому развитию и нацпроектам. "В случае вашего одобрения будем готовы начать следующий бюджетный цикл с актуализированными показателями", - заключил премьер-министр.
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The GEEK 02 июня в 07:13
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
Политика
В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»
В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока", из-за того, что играет там "деструктивную роль".
Газета.Ru 16:08
Происшествия
Жена Платошкина пропустила обыски: «Когда приехала, его уже забрали»
Жена лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина подтвердила задержание мужа, однако сама она пропустила обыски квартиры.
Царьград 12:34
Происшествия
Членов таганской ОПГ обвинили в убийстве Деда Хасана
Русская Планета 05:16
Происшествия
Воспитательница частного детсада задушила подушкой кричавшую девочку
В Запорожье организатор частного детского сада в попытке утихомирить годовалую девочку невольно задушила ее.
Вести.Ru 10:56
Общество
Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
РИА Новости 17:19
Общество
Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран
Дни24 вчера в 11:24
Футбол
Forbes: Роналду стал первым футболистом-миллиардером
По данным Forbes, Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером.
Матч ТВ 18:04
Общество
Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с хранением топлива
О чем предупреждал Ростехнадзор В 2017 – 2018 годах Ростехнадзор провел три крупные проверки ТЭЦ-3: были выявлены 33 нарушения, в том числе связанных с эксплуатацией резервуаров.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
О насиловании лицом к иконам рассказала бывшая жена Ромы Жукова
Женщина рассказала правду о своей жизни с известным музыкантом Романом Жуковым.
Privet-Rostov.ru 09:43
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 02 июня в 11:48
Наука
Аномальную материю нашли внутри нейтронных звезд
Ученые нашли доказательства, что ядра очень массивных нейтронных звезд состоят из кварков - субатомных частиц.
Evo-rus.com 03:12
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
Футбол
Футболист «Атлетико» Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы
Суд Мадрида приговорил футболиста мадридского "Атлетико" Диего Косту к шести месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, сообщает El Mundo.
РИА Новости 08:07
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
Общество
В Москве умер 61 пациент с коронавирусом
Ведомости 02 июня в 16:46
Происшествия
Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома
Колонна протестующих из нескольких сотен человек прошла в Вашингтоне от здания Конгресса и достигла улицы около Белого дома, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:40
Футбол
Селюк: зачем футболисты выступают в поддержку мародёрства, бунтов? При чём тут расизм?
Агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о ситуации в США, где проходят массовые акции протеста в защиту прав афроамериканцев.
Чемпионат 16:50
Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Шоу-бизнес
Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид
В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru вчера в 09:20
Гаджеты
До конца года Intel не выпустит новых процессоров Core X
В сегменте настольных CPU и высокопроизводительных мобильных CPU до конца года поколения процессоров Core не изменятся.
iXBT.com 04:09
Происшествия
В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа
В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
Российская газета 12:30
Армия и оружие
Система «Купол» защитит Россию от ядерного удара США
Политическая Экспертиза 13:51
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Политика
Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России
Лукашенко напомнил, что ранее правительством уже принимались решения о необходимости развития экспорта и поиска новых рынков, и по этому вектору страна нуждается в серьезных изменениях.
Известия 13:51
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ 15:05
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса стартуют в России
Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцина от коронавируса не будет единой для всех.
News.ru 18:06