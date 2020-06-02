Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМишустин назвал стоимость реализации плана по восстановлению экономики

Мишустин сообщил, что в течение полутора месяцев кабмин внесет предложения на совет по стратегическому развитию и нацпроектам. "В случае вашего одобрения будем готовы начать следующий бюджетный цикл с актуализированными показателями", - заключил премьер-министр.
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Назад, в будущее!

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«Премии учителям не платить». Кому и на сколько срежут зарплаты в регионах

Царьград02:13

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики

РИА Новости02 июня в 10:07

Путин одобрил план восстановления экономики

Взгляд.ру02 июня в 07:42

Мишустин представил Путину план восстановления российской экономики

РЕН ТВ02 июня в 07:35

Путин одобрил проект о поэтапной стабилизации экономики России

Экономика сегодня02 июня в 07:57

Корректная деятельность: правительство уточнит нацпроекты

Известиявчера в 12:30
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Опубликованы все макеты разных iPhone 12

The GEEK 02 июня в 07:13
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На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
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В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»

В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока", из-за того, что играет там "деструктивную роль".
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Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с хранением топлива

О чем предупреждал Ростехнадзор В 2017 – 2018 годах Ростехнадзор провел три крупные проверки ТЭЦ-3: были выявлены 33 нарушения, в том числе связанных с эксплуатацией резервуаров.
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О насиловании лицом к иконам рассказала бывшая жена Ромы Жукова

Женщина рассказала правду о своей жизни с известным музыкантом Романом Жуковым.
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Наука

Аномальную материю нашли внутри нейтронных звезд

Ученые нашли доказательства, что ядра очень массивных нейтронных звезд состоят из кварков - субатомных частиц.
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Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
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Футбол

Футболист «Атлетико» Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы

Суд Мадрида приговорил футболиста мадридского "Атлетико" Диего Косту к шести месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, сообщает El Mundo.
РИА Новости 08:07
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YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию

Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
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Общество

В Москве умер 61 пациент с коронавирусом

Ведомости 02 июня в 16:46
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Происшествия

Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома

Колонна протестующих из нескольких сотен человек прошла в Вашингтоне от здания Конгресса и достигла улицы около Белого дома, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:40
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Селюк: зачем футболисты выступают в поддержку мародёрства, бунтов? При чём тут расизм?

Агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о ситуации в США, где проходят массовые акции протеста в защиту прав афроамериканцев.
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Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
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Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
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В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
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До конца года Intel не выпустит новых процессоров Core X

В сегменте настольных CPU и высокопроизводительных мобильных CPU до конца года поколения процессоров Core не изменятся.
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В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа

В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
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Армия и оружие

Система «Купол» защитит Россию от ядерного удара США

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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
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Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России

Лукашенко напомнил, что ранее правительством уже принимались решения о необходимости развития экспорта и поиска новых рынков, и по этому вектору страна нуждается в серьезных изменениях.
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Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
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Клинические испытания вакцины от коронавируса стартуют в России

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцина от коронавируса не будет единой для всех.
News.ru 18:06
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