Политика

ForbesForbesМишустин назвал задачи нового правительства

Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства. Мишустин выступил на пленарном заседании Госдумы и ответил на вопросы депутатов. Forbes транслировал выступление Мишустина «ВКонтакте».
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Михаил Мишустин
Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач начиная уже с января этого года.
— Михаил Мишустин, российский экономистТАСС 06:13

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Мишустин назвал главные задачи на посту премьера

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Мишустин представил Госдуме свою программу на посту премьера. Главное

РБК06:58

Выступление Михаила Мишустина в Госдуме. Главное

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Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
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