Политика
ForbesМишустин назвал задачи нового правительства
Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства. Мишустин выступил на пленарном заседании Госдумы и ответил на вопросы депутатов. Forbes транслировал выступление Мишустина «ВКонтакте».
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Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач начиная уже с января этого года.
— Михаил Мишустин, российский экономистТАСС 06:13
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