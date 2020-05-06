В среду, 6 мая, Путин проведет проведет совещание по реализации принятых мер борьбы с COVID-19. Как ожидается, там обсудят поэтапный план снятия ограничений. На вопрос, ожидается ли участие Мишустина в совещании в понедельник, Песков ответил отрицательно: "Нет".

с чего всё началось

На вопрос РИА Новости, ожидается ли участие Мишустина в совещании в среду, Песков ответил: «Нет». Напомним, Мишустин 30 мая сообщил президенту, что его тест на коронавирус оказался положительным, поэтому он вынужден отправиться в больницу.

Мишустин не примет участие в совещании Путина по коронавирусу

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