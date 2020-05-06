Коронавирус

НТВНТВМишустин не примет участие в совещании Путина по коронавирусу

На вопрос РИА Новости, ожидается ли участие Мишустина в совещании в среду, Песков ответил: «Нет». Напомним, Мишустин 30 мая сообщил президенту, что его тест на коронавирус оказался положительным, поэтому он вынужден отправиться в больницу.
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Песков: участие Мишустина в совещании по борьбе с COVID-19 не планируется

В среду, 6 мая, Путин проведет проведет совещание по реализации принятых мер борьбы с COVID-19. Как ожидается, там обсудят поэтапный план снятия ограничений. На вопрос, ожидается ли участие Мишустина в совещании в понедельник, Песков ответил отрицательно: "Нет".
РИА Новости04:10

Подробнее о событии

Мишустин не будет участвовать в совещании Путина по коронавирусу

Газета.Ru04:32

Мишустин не будет участвовать в видеосовещании по коронавирусу с Путиным

РБК04:50

Мишустин не примет участие в совещании с Путиным по коронавирусу

Коммерсантъ04:42

Путин начал совещание по реализации принятых мер для борьбы с COVID-19. Трансляция

Известия08:25

Участие Мишустина в совещании с Путиным по коронавирусу не планируется

RT на русском04:19

Мишустин не примет участия в видеосовещании с Путиным

Московский Комсомолец04:11

Песков: участие Мишустина в совещании по борьбе с COVID-19 не планируется

РИА Новости04:10
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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