Коронавирус
НТВМишустин не примет участие в совещании Путина по коронавирусу
На вопрос РИА Новости, ожидается ли участие Мишустина в совещании в среду, Песков ответил: «Нет». Напомним, Мишустин 30 мая сообщил президенту, что его тест на коронавирус оказался положительным, поэтому он вынужден отправиться в больницу.
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с чего всё началось
В среду, 6 мая, Путин проведет проведет совещание по реализации принятых мер борьбы с COVID-19. Как ожидается, там обсудят поэтапный план снятия ограничений. На вопрос, ожидается ли участие Мишустина в совещании в понедельник, Песков ответил отрицательно: "Нет".РИА Новости04:10
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Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка
Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 04:22
Политика
В США прекращает работу группа по борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что межведомственная рабочая группа, созданная для борьбы с коронавирусом, прекращает свою работу.
РЕН ТВ вчера в 23:23
Политика
Президент Чехии объяснил снос памятника Коневу
Президент Чехии Милош Земан и ранее называл снос памятника глупостью, но призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела европейского государства 3 апреля в Праге снесен памятник освободителю города – маршалу Ивану Коневу.
Победа РФ 06:27
Политика
Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал снимать ограничения в три этапа
На втором этапе, добавила глава ведомства, могут сниматься ограничения на прогулки на улице с членами семьи.
Интерфакс 09:26
Общество
Кафе и рестораны в Москве откроются в последнюю очередь
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что кафе и рестораны в столице, ныне закрытые в связи с распространением коронавируса, будут открыты в последнюю очередь.
Lenta.ru 11:22
Происшествия
СК подтвердил гибель президента «Аллтека» Босова
Представитель подмосковного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий подтвердила гибель президента "Аллтека" Дмитрия Босова в Московской области.
Интерфакс 11:38
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Энергетика
Силуанов обнародовал приемлемую для России цену нефти
В Минфине РФ поделились ожиданиями о стоимости нефти в этом году. В министерстве прогнозируют цену в 30 долларов за баррель.
ФедералПресс вчера в 18:05
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Культура
Праздничную онлайн-программу к 9 мая подготовил Музей Победы
Музей Победы на Поклонной горе подготовил праздничную онлайн-программу, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Типичная Москва 01:42
Шоу-бизнес
Бабкина заявила о поражении около 80% легких
Недавно народная артистка страны выписалась из больницы, где провела около месяца. Бабкина была госпитализирована с пневмонией.
Газета.Ru 06:56
Общество
У депутата Госдумы Светланы Максимовой выявлен коронавирус
Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова уведомила, что у депутата парламента Светланы Максимовой был обнаружен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:16
Происшествия
В США убили ученого, который был «на пороге» открытия по COVID-19
"Бин стоял на пороге очень важного открытия, связанного с пониманием клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения коронавирусом", — заявили коллеги ученого.
РИА Новости 11:28
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
Польша приступает к строительству газопровода Baltic Pipe
Инфорос 04 мая в 05:12
Экономика
Белоусов: экономика России вступает в сложный период
Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина.
Вести.Ru 10:14
Общество
У министра культуры выявлен коронавирус
У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
Политика
Украина предлагает взять в подгруппы ТКГ переселенцев с Донбасса
Украинская сторона предложила включить в работу в подгруппах Трехсторонней контактной группы как приглашенных лиц переселенцев с Донбасса, но переговоров с представителями республик Донбасса не будет.
Новостной фронт 11:05
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости коронавирусом штамма SARS-CoV-2, пишет газета "Известия" со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Ивана Коновалова.
Sputnik Таджикистан 06:05
Общество
Глава Минздрава Нижегородской области подал в отставку
Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов подал в отставку.
Известия 09:12
Политика
Познер объяснил украинскому журналисту Гордону свою позицию по Крыму
Журналист Владимир Познер заявил, что не считает ошибкой России воссоединение с Крымом.
Вечерняя Москва 10:57
Шоу-бизнес
Наташа Королева отмечала годовщину с супругом без макияжа
Певица не постеснялась показать незначительные недостатки своего лица без макияжа.
RuNews24.ru 06:31
Здоровье
На Украине утверждают, что пик эпидемии пройден
Виктор Ляшко, работающий на Украине главным санитарным врачом, заявил о пройденном этапе пандемии коронавируса в стране.
Ореанда-Новости 11:05
Общество
Более 600 петербуржцев оштрафовали в майские праздники
С 1 по 5 мая в Петербурге 676 человек получили штрафы за нарушение противоэпидемиологических ограничительных мер.
DP.RU 10:45
Общество
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
Общество
В Китае обнаружили крупное месторождение природного газа
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) обнаружила крупное месторождение природного газа в юго-западной провинции Сычуань.
Взгляд.ру 11:13