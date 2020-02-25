Здесь невозможно ни лечиться, ни качественно работать, это вызывает только сожаление. Мы, по предварительным подсчетам 200 млн рублей уже насчитали. Эти средства будут незамедлительно выделены для того, чтобы сделать здесь человеческий ремонт и купить необходимое оборудование.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал направить 200 млн рублей на ремонт и новое оборудование для Курганской больницы скорой медицинской помощи, передает во вторник, 25 февраля, «РИА Новости».

Мишустин обещал выделить 200 млн на капремонт больницы в Кургане

Общество Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на север Италии В связи с распространением коронавируса в Италии российским гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в северные регионы страны.

Политика Глава СНБО Украины увидел угрозу в слове «Донбасс» Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что считает слово "Донбасс" частью "гибридной войны" и призвал отказаться от его использования.

Экономика ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей «Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.

Религия РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах "В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

Общество Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Австрии В Австрии зарегистрированы первые случаи заражения новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.

Финансы ВТБ поменяет схему выплаты дивидендов ВТБ не раз прогнозировал прибыль за 2019 год на уровне 200 млрд руб. — таким образом, дивиденды могут составить порядка 100 млрд руб. Основные финансовые показатели банк раскроет в отчетности в среду, 26 февраля.

Экономика Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».

Общество На продюсера телеканала «1+1» завели дело за критику украинского языка Уголовное дело в отношении продюсера сериалов и фильмов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, с подачи нардепа Украины Владимира Арьева заведено полицией за высказывание о трудности производства фильмов на украинском языке, 25 февраля сообщает украинское издание «Факты».

Общество У замминистра здравоохранения Ирана нашли коронавирус Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус.

Политика В офисе Зеленского не получали приглашение на парад Победы в РФ 27 января, стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Москвы посетить праздничный парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне 10 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы на Красной площади в 2020 году примут участие 15 тыс. человек.

Политика Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.

Политика Мишустин назвал две ключевые задачи кабмина Мишустин предложил участникам встречи обсудить те факторы, которые сдерживают развитие экономики региона, а также те шаги, которые могло бы предпринять федеральное правительство для их решения.

Здоровье ФАС начала расследование рекламы «Арбидола» Служба ищет доказательства, что препарат «активен против коронавируса» Изучив рекламу противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что он «активен даже против коронавируса», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства.

Экономика В ИКАР оценили влияние закрытия заводов на стоимость сахара в России Ведущий эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов заявил «Известиям», что закрытие трех сахарных заводов в 2020 году не отразится на стоимости сахара в стране.

Политика В Крыму отпустили задержанных украинских рыбаков Четырех украинских рыбаков, задержанных 15 февраля в Азовском море пограничниками ФСБ России по Республике Крым, отпустили из-под ареста.

Наука Моделирование работы сердца упростили Российские исследователи вместе с зарубежными коллегами нашли способ упростить вычисления при компьютерном моделировании механики сердца.

Общество Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд «Волк» Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург).

Происшествия В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ «Пассаж» Открытое горение в торговом центре в Махачкале ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.